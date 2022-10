ย้อนเหตุทำไมต้องว่ายน้ำข้ามโขง ยอดบริจาคทะลุ 62 ล้าน

วันนี้ (22 ต.ค.) จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ยอดบริจาคล่าสุด เมื่อเวลา 23.00 น. อยู่ที่ 62,821,340 ล้านบาททั้งนี้หลังถูกกระแสร้อนแรงถูกวิพากย์วิจารณ์ ทางเพจ “เก็บรักษ์” ได้ลงคลิป“โตโน่ - ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” ตอบคำถาม ถึงที่มาที่ไปทำไมต้องว่ายข้ามโขง“ผมอยากช่วยโรงพยาบาลทั้งสองฝั่ง คือนครพนมและท่าแขก ในเรื่องของการช่วยคุณหมอ คุณพยาบาลหาเครื่องมือที่เขาต้องการมากที่สุดเพราะเขาขาด แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออยากช่วยเรื่องของการจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลแม่น้ำโดยเริ่มจากแม่น้ำโขง คือพอเราได้เห็นด้วยตาตัวเอง เราไม่รู้จะปล่อยผ่านยังไง ก็ในเมื่อผมเห็นแล้ว ผมเห็นแล้วว่าเขาขาด อย่างเตียงไอซียูเด็กที่มีแค่ 6 เตียง เตียงที่อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไปด้วยนะ การใช้งานเป็นแบบเก่า แต่เด็กป่วยมีวันละ 8 คน แล้วผมเห็นคุณแม่เขาอุ้มลูกรอเพื่อที่จะต่อคิวได้ใช้ ผมก็เลย…ถ้าเราช่วยเขาได้จะเพิ่มขึ้นเตียง สองเตียงก็ยังดีเนาะ”“นครพนมเป็นจังหวัดที่กำลังขยาย มันมีเรื่องของการก่อสร้าง มีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะสร้างที่ลาวไปจีนด้วยมันมีเรื่องของแรงงานที่เข้ามาแล้วก็โรคติดต่อ คือส่วนใหญ่แล้วเราจะชอบแก้ปัญหาในตอนที่มันเกิดขึ้นแล้ว แต่สิ่งที่ผมได้ไปรู้มามันมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และ ผอ.บอกกับผมว่ามันกำลังจะเกิด เดี๋ยวเครื่องมือจะไม่พอแบบมากๆ เพราะคนมันจะเยอะขึ้น ทั้งแรงงานที่เข้ามาและนักท่องเที่ยว รวมถึงคนนครพนมอยู่แล้วและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องฝั่งลาวด้วย อย่างเช่น น้ำท่วมเราไปมุ่งที่น้ำท่วม PM2.5 เรามุ่งที่ PM2.5 เราตื่นตัวกับวันต่อวัน แต่สิ่งที่เราอยากจะช่วยเขาแล้วเรารู้มา มันคือเราจะช่วยแก้ได้ในปัญหาระยะยาวด้วย กับการช่วยเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้”“ปัญหาเหมือนกับเกือบทุกโรงพยาบาล คืองบมันไม่พอ จำนวนคนป่วยมากขึ้นทุกวัน แล้วโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมมันไม่ได้แค่หมายถึงเรื่องของคนนครพนมนะ มันเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วเวลาที่เคสที่หนักของทางฝั่งลาวเขาก็ส่งมาที่โรงพยาบาลนครพนมนี่แหละ ผมว่าเกือบทุกโรงพยาบาลแหละ มีการรับบริจาคนะอยู่หลายโครงการ แต่เราคิดว่าพอเราได้ไปเห็นกับตา ผมพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง อาจจะทำให้เสียงของเราอาจจะไปถึงหูคนได้มากขึ้น เราหวังอย่างนั้น”“เราขาดอยู่เยอะประเทศเรา ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ แต่พอโอเคผมเห็นว่าการว่ายน้ำดึงความสนใจได้ แต่ตอนนั้นเป็นเรื่องของสัตว์มันไกลตัวคน เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องของคนโดยตรง แต่เราจะเชื่อมยังไงให้คนเข้าใจด้วยว่าถ้าสิ่งแวดล้อมมันแย่คุณแย่ด้วยนะ แล้วผมรู้สึกว่าการว่ายน้ำมันเกิดการตั้งคำถามมากที่สุด คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเดือนเมษายน ‘เล่นเปลี่ยนโลก’ ไม่มีใครมาด่าผมสักคน แล้วมีคนรู้จักไหมว่าผมทำ แต่ครั้งนี้เขาขาดเยอะทั้งนครพนมและท่าแขก มันเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินตัวผม แล้วไหนจะเรื่องระบบนิเวศน์ในแม่น้ำโขงอีกที่มันกำลังจะพัง ผมเลยคิดว่า โอเค! ผมรู้ว่าต้องโดนแหละ แต่ในการโดนนี้เราจะได้อธิบายถ้าใน 100 คน ฟังผมสักคนนึง ผมก็ดีใจแล้วครับ”“ผมก็รักชีวิตผม ผมไม่คิดจะว่ายก็ว่าย เราคำนวณและวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ไหม ช่วง 22 ตุลาคม เป็นช่วงปลายมรสุม เป็นช่วงนึงที่แม่น้ำโขงของนครพนมและท่าแขกสวยที่สุด เราจะได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย แล้วกระแสน้ำจะช่วยผม มันเลยทำให้การว่ายครั้งนี้มันเหมือนกับมีแรงส่งผมด้วย เพราะจริงๆ ระยะทาง 15 กิโลเมตรผมไม่เคยว่ายมาก่อน เราคำนวณแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้กับทีมที่เราฝึกมาด้วยกัน ตั้งแต่ ‘ONE MAN AND THE SEA’ เรามั่นใจในทีมเราและเรารู้ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นๆ”“โครงการนี้ที่ผมว่ายผมออก 1 ล้าน แล้วมีสปอนเซอร์มาช่วยผมอีก 1 ล้าน เป็น 2 ล้าน ผมแค่อยากจะเอา 2 ล้าน ไปลุ้น 10 ล้าน ถ้าผมเอาเงิน 1 ล้านของผมไปบริจาคเลย ผมได้แค่เครื่องเดียว ว่ายน้ำอย่างน้อยเป็นข่าว ได้โดนด่า ก็ยังมีโอกาสได้มาบอกไงว่าทำไมถึงว่าย ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะสร้างแรงกระเพื้อมได้มากขนาดไหน ในอนาคตมันจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นมาได้ไหม แต่อย่างน้อยการว่ายครั้งนี้ของผม มันเพียงแค่ช่วงต่อลมหายใจให้กับเด็กๆ เพิ่มกำลังใจให้คุณหมอ คุณพยาบาล ต่อหน้าต่อตาที่ผมเห็นทั้งฝั่งท่าแขกและนครพนม มันคุ้มแล้วในการลงมือทำ”“ทะเลกับโรงพยาบาลไม่ต่างกันเลย ทะเลรอบรับขยะทุกชนิดบนโลกใบนี้ โรงพยาบาลรองรับคนป่วย ถ้าเมื่อไหร่ที่ทะเล และโรงพยาบาลรับไม่ไหว ใครพัง พวกเราทุกคนพัง ผมแค่ใช้การว่ายน้ำนี้เป็นสื่อในการที่จะมาบอกทุกคน เพราะวิธีการบอกเฉยๆของผม ผมทำมาตลอดอยู่แล้วเพื่อช่วยคุณหมอ พยาบาลให้ทำงานกันได้อย่างเต็มที่ขึ้นในการรักษาผู้ป่วย แต่จริงๆแล้วมันก็เพื่อทุกคนแหละ เราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะป่วย เราไม่รู้ว่าวันไหนญาติพี่น้องเราจะป่วย แล้วในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย ถ้าเราตื่นตัวกัน ช่วยกันลดขยะพลาสติกลง ช่วยกันทิ้งให้เป็นที่ ดูแลกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จริงๆแล้วทุกคนได้หมดเลย ไม่มีใครเสียเลยกับโครงการนี้”สามารถร่วมบริจาคโครงการ One Man And The River ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทางบัญชี ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนเพชรบุรีใหม่ 034-0-04773-2 ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ-หรือ https://taejai.com/th/d/onemanandtheriver/