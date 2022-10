โตโน่ว่ายมาถึงฝั่งลาวแล้ว ยอดบริจาค 36.12 ล้าน

วันนี้ (22 ต.ค.) จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาทล่าสุด โตโน่ ว่ายน้ำมาถึงวัดพระธาตุศรีโคดตะบอง แขวงคำม่วน สปป.ลาวแล้ว เมื่อเวลา 12.08 น. ท่ามกลางประชาชนชาว สปป.ลาวให้การต้อนรับอย่างล้นหลาม ซึ่งตามกำหนดการ โตโน่จะไปสักการะพระธาตุศรีโคดตะบอง ก่อนไปเยี่ยมโรงพยาบาลแขวงคำม่วน แล้วจะไปที่หาดบ้านนาเมือง แขวงคำม่วน เพื่อว่ายน้ำมาขึ้นฝั่งที่ลานพระยาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนมต่อไป ขณะที่ยอดเงินบริจาคล่าสุดอยู่ที่ 36.12 ล้านบาทสำหรับช่องทางการบริจาค สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนเพชรบุรีใหม่ เลขที่บัญชี 034-0-04773-2 ชื่อบัญชี มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ หรือบริจาคผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต แรบบิทไลน์เพย์ ได้ที่เว็บไซต์ https://taejai.com/th/d/onemanandtheriver/