ยอดบริจาคกิจกรรม OneManAndTheRiver โตโน่ว่ายน้ำข้ามโขงพุ่งกว่า 22 ล้านบาท

กิจกรรม One Man And The River “หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ที่ โตโน่ ภาคิน จัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงไป-กลับ เพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทย และ สปป.ลาว ล่าสุดวันนี้ (22 ต.ค.) ยอดบริจาคทะลุกว่า 22 ล้านบาทแล้ว