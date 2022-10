“โตโน่ ภาคิน” ยิ้มแฉ่ง ว่ายขึ้นฝั่ง สปป.ลาว แล้ว ลุ้นยอดบริจาคแตะ 50 ล้าน

หลังจากว่ายน้ำได้พักใหญ่ได้ขึ้นฝั่งที่ศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว ทันทีที่ถึงฝั่งเจ้าตัวก็ทำการเก็บขยะ และได้ขึ้นไปไหว้พระพุทธมหามุนีศรีพนมนาถ เพื่อเป็นสิริมงคล ท่ามกลางการต้อนรับของประชาชนที่มารอให้กำลังใจพร้อมเสียงตะโกนและนำเงินมาบริจาคสมทบทุนจากนั้น โตโน่ ภาคิน ได้ลงว่ายน้ำอีกครั้ง โดยจะว่ายจากศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว ตัดไปเลียบฝั่ง สปป.ลาว เพื่อว่ายต่อไปขึ้นฝั่ง สปป.ลาว ที่วัดพระธาตุศรีโคดตะบอง เพื่อทำกิจกรรมฝั่ง สปป.ลาว ต่อไป ซึ่งตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้ว เจ้าตัวว่ายน้ำกระแสน้ำที่กำลังตีกลับ ซึ่งขณะนี้ขึ้นฝั่งสปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางพี่น้องชาวลาวนับพันที่มาให้กำลังใจ ทั้งนี้ยอดบริจาคพุ่งไปไกล ทะลุ 40 ล้านเรียบร้อย ซึ่งเกินเป้าที่คาดไว้เยอะมาก ก็ต้องมาลุ้นกันว่ายอดบริจาคจากผู้ใจบุญจะเกิน 50 ล้านหรือไม่สามารถร่วมบริจาค โครงการ One Man And The River ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565 ช่องทางรับบริจาค -บัญชี ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนเพชรบุรีใหม่ 034-0-04773-2 ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ -หรือ https://taejai.com/th/d/onemanandtheriver/