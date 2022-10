มิชชั่นคอมพลีท โตโน่ว่ายน้ำโขงจากลาวกลับไทยสำเร็จ ยอดบริจาค 55.79 ล้าน

วันนี้ (22 ต.ค.) จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาทล่าสุด โตโน่ได้ว่ายน้ำข้ามฝั่งแม่น้ำโขง จากฝั่ง สปป.ลาว บริเวณหาดบ้านนาเมือง มาถึงฝั่งประเทศไทย บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ยอดเงินบริจาคล่าสุดอยู่ที่ 55,797,260 บาท