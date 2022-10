บอล วิ่งไล่ลุง ถามโตโน่ หนึ่งคนว่ายจริงหรือ คนตามดูแลความปลอดภัยเป็นตับ

วันนี้ (22 ต.ค.) จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาททวิตเตอร์ @tanawatofficial ของ บอล ธนวัฒน์ วงค์ไชย อดีตแกนนำจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2563 เพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความระบุว่า "One man หนึ่งคนว่าย ว่าซั่น คนตามดูแลความปลอดภัยเป็นตับ ไม่เป็นภาระจริงดิ #โตโน่ภาคิน #หนึ่งคนว่ายหลายคนให้"