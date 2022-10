"ตุ๊ดส์review" ชี้โตโน่เป็นคนดังใช้กระบอกเสียงดีที่สุด ว่ายน้ำรับบริจาคไม่สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

วันนี้ (22 ต.ค.) จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาทปรากฎว่าเฟซบุ๊ก "ตุ๊ดส์review" ของนายธนบัตร ชายด่าน หรืออาจารย์บอย นักเขียนอิสระ และอาจารย์พิเศษ ด้านสื่อสารการตลาด โพสต์ข้อความระบุว่า "มี comment หนึ่งในเพจที่พูดถึงโตโน่ อ่านแล้วหน้าชาอย่างมาก ข้อความว่า"อยากช่วยหมอช่วยพยาบาลจริงๆ แนะนำให้ไปเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นเข้าเวรจาก 240 บาท ให้เหมาะกับภาระงานแล้วก็ค่า OT 600 บาท ให้มันเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะดูมีประโยชน์กว่านะคะ ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่รับบริจาคมาให้ มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณค่ะออกมาดูความเป็นจริงบ้างนะคะ เห็นบอกว่าจะทำเพื่อหมอเพื่อพยาบาล นี่แหละหนทางที่พยาบาลอย่างเราคิดว่าจะเหมาะสมนะคะ ทำงานมากกว่า 10 ปีแล้ว ค่าพวกนี้ไม่ขึ้นเลย แต่ค่าอย่างอื่นขึ้นเอาขึ้นเอา ตื่นนะคะตื่น มันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นหรอกค่ะ มันดูไร้สาระมากกว่ามาสัมผัสกับคนหน้างานแล้วคุณจะรู้ค่ะ ว่าควรทำยังไง"comment หนึ่งที่ดีมาก ในประเด็นการว่ายน้ำข้ามโขงของ #โตโน่ มาจากคุณพยาบาลท่านหนึ่งที่วอนให้โตโน่ใช้กระบอกเสียงของตัวเองเรียกร้องคุณภาพชีวิตให้คนทำงาน ที่น่าจะมีประโยชน์การไปขอรับบริจาคคนทั่วประเทศ แต่คุณภาพชีวิตคนทำงานตกต่ำมาเป็น 10 ปีความเป็นจริง การเป็นคนดัง ทำอะไรได้มากกว่านี้ ให้ประโยชน์กับสังคมได้มากกว่านี้ แต่สิ่งที่คุณเลือกทำ ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรที่ยั่งยืนให้สังคมและประเทศชาติเลย จึงมีกระแสจากคนที่ไม่เห็นด้วย และคัดค้านกิจกรรมของคุณมากมาย มาหลายวันติดต่อกันทางสังคมออนไลน์โตโน่ ไม่ฟังเสียงสังคม ยังคงเชื่อว่าตนทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปวิธีที่ฉลาดที่สุดในการช่วยเหลือใครสักคน คือ การเข้าไปคลุกคลีกับคนหน้างานจริงๆ แล้วถามว่าเขาต้องการอะไร แล้ว support ในสิ่งที่เขาขาด ตามกำลัง ในบทบาทหน้าที่ของคุณ ไม่ใช่คิดเอาเองว่าเขาต้องการ ในสิ่งที่คุณยัดเยียดให้กับเขา และเป็นสิ่งที่ "รัฐ" ต้องทำงาน มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะเป็นคนดัง ก็ใช้กระบอกเสียงไปให้ดีที่สุด มาเป็น...ทำไม?"นอกจากนี้ ยังโพสต์ข้อความระบุว่า "ไม่ใช่งานแก้บนแน่นะวิ? เธอไปขออะไรท่านพญานาคไว้รึเปล่า? #โตโน่ภาคิน" และอีกข้อความหนึ่งระบุว่า "PR : ข้ามโขง ความจริง : เลาะตลิ่ง PR : one man ความจริง : many นะอิด...ก"