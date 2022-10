พล.ท.นันทเดชให้กำลังใจโตโน่ เจอเสียงสุนัขเห่าข้างทาง ชี้คนพวกนั้นรักษาตัวอย่างที่เลว

วันนี้ (22 ต.ค.) จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาทเฟซบุ๊ก "พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์" ของ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์ข้อความหัวข้อ “โตโน่ กับเสียงสุนัขเห่าข้างทาง” ระบุว่า "ในวัยที่พลังคนหนุ่มสาว ยังลุกโชติช่วงอยู่นั้น ทุกคนมักต้องการปลดปล่อยพลังเหล่านี้ออกไป ซึ่งเราจะเห็นการแสดงออกด้วยวิธีต่างๆ ทั้งในทางที่ดี และไม่ดี ทั้งนี้เพื่อทำให้ร่างกายมีสภาพที่สมดุลย์กับจิตใจ เมื่อคนในวัยนี้หาทางปลดปล่อยพลังในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ดี เช่น การรวมกลุ่มเล่นกีฬาชนิดต่างๆ การออกกำลังกายหลังเลิกงาน การรวมกลุ่มเล็กๆ ทำการค้า หรือทำแบบโบราณ เช่น การรวมกลุ่มตั้งเป็นแก๊งโดยอ้างสถาบันการศึกษา หรือย่านที่พักอาศัย (เรื่องนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นเรื่องเลวร้ายนัก แม้จะมีผลกระทบในวัยรุ่นอยู่บ้าง แต่บางครั้งก็สร้างประสบการณ์ให้ในวัยต่อมา)ส่วนการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และประเพณีต่างในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่กำลังถูกบ่อนทำลายโดยใช้ข้ออ้างเรื่องความล้าสมัย ชนชั้น ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่มีเสรีภาพ และบ่อยครั้งที่มีกิจกรรมทางเพศเข้ามาเป็นตัวชักจูงเรื่องแบบนี้ เห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อไรที่เกิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเรื่องที่ดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ก็จะถูกบ่อนทำลายจากพวกที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่ใช้กันอยู่ในกลุ่มพวกเดียวกันเท่านั้น เหมือนประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลคณะราษฎร เมื่อ 90 ปีก่อนการวิพากษ์วิจารณ์ หรือบูลลี่เรื่องของโตโน่ ตูน ลิซ่า หรือ บิว ภูริพล นักวิ่ง 100 เมตรของไทย ที่เมื่อชนะได้เอาธงชาติไทยมาคลุมตัว หรือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย ก็เช่นเดียวกัน เรื่องนี้สังคมคงต้องตั้งสติ และเข้าใจคนอีกฟากหนึ่งด้วยครับ ว่าเขาต้องรักษาตัวอย่างที่เลว และทำลายตัวอย่างที่ดีให้ได้มากที่สุด พวกเขาถึงจะไปรอดครับขออวยพรให้โตโน่ จงประสบแต่เรื่องที่ดีครับ สุนัขมักดูดุร้าย เวลาอยู่รวมกันในกลุ่มตัวเอง พอแยกออกจากกลุ่มก็กลายเป็นสุนัขเชื่องๆ ปกติครับ"