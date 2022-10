ทำความรู้จัก "บุย" ทุ่นลอยข้างกายโตโน่ ตัวช่วยว่ายน้ำข้ามโขงอย่างปลอดภัย

วันนี้ (22 ต.ค.) จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาท เป็นที่น่าสังเกตว่า ระหว่างที่โตโน่ว่ายน้ำจะมีอุปกรณ์สีส้ม สะพายข้างอยู่ข้างกายตลอดเวลารายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นทุ่นลอยนิรภัย (Swim Buoy Safety) หรือเรียกสั้นๆ ว่าบุย (Buoy) ซึ่งที่โตโน่นำมาใช้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่า ไอนัส (INUS) เป็นอุปกรณ์ช่วยด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ชอบว่ายน้ำตามธรรมชาติ เข้ากันได้กับทุกจังหวะการว่ายน้ำไม่รบกวนการเตะขา มาพร้อมช่องกระเป๋าสำหรับเก็บสิ่งของที่จำเป็นวัสดุทำจากไนลอนพีวีซี ความจุอากาศขนาด 28x14 นิ้ว สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ 120 กิโลกรัม สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ลอยตัวเมื่อจำเป็นต้องใช้ในกรณีปวดศีรษะ วิงเวียน หรือได้รับบาดเจ็บขณะว่ายน้ำ และยังสามารถใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ ราคาบนเว็บไซต์ avarinshop.com ของร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาเอวาริน อยู่ที่ 1,500 บาท มีให้เลือก 2 สี คือสีส้ม และสีชมพูนอกจากนี้ ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาดีแคทลอน (Decathlon) ยังมีทุ่นลอยสำหรับว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ยี่ห้อนาไบจิ (NABAIJI) รุ่น OWS500 ออกแบบสำหรับว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เรือหรือหน่วยกู้ภัยสามารถมองเห็นตัวได้ รวมถึงใช้เกาะเพื่อพักเหนื่อย หรือเมื่อเป็นตะคริวได้อีกด้วยลักษณะเป็นทุ่นลอยสำหรับว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการให้สัญญาณบริเวณผิวน้ำ มีช่องด้านในสำหรับใส่ของ พร้อมนกหวีดติดกับตัวทุ่น วัสดุที่คลุมด้านนอก มาจากโพลิเอไมด์ (PA) ผ้าด้านในเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ราคาบนเว็บไซต์ decathlon.co.th อยู่ที่ 650 บาท รับประกัน 2 ปี