วรวุฒิเอือมเกรียนคีย์บอร์ดด่าโตโน่ ถ้าธนาธรว่ายบ้าง คนด่าอาจกลายเป็นคนเชียร์

วันนี้ (22 ต.ค.) จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งที่ต่อต้านรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มองว่าไม่มีประโยชน์ แทนที่จะออกมาคอลเอาต์ ไม่นับรวมเรื่องความปลอดภัยในการว่าย และการเป็นภาระแก่คนอื่นปรากฎว่าเฟซบุ๊ก Worawoot Ounjai ของนายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า โพสต์ข้อความระบุว่า "พอเค้าจะว่ายน้ำระดมทุน ก็บอกไม่ปลอดภัย พอเค้าจัดเครื่องป้องกันให้ปลอดภัย ก็บอกว่าป๊อดแบบนี้ใครๆ ก็ว่ายได้ เป็นเกรียนคีย์บอร์ด ด่าไปเรื่อยนี่มันง่ายกว่าลงมือทำ เกรียนคีย์บอร์ดถึงเยอะ แต่คนลงมือทำถึงน้อย"ก่อนหน้านี้ นายวรวุฒิโพสต์ข้อความระบุว่า "คุยกับลูกสาวเมื่อโดนถามว่า​ คิดยังไงกับเรื่องโตโน่ว่ายน้ำระดมทุน คำตอบคือ เป็นเรื่องดีที่ประเทศไหนๆ ในโลกเค้าก็มีกัน ที่คนดังหรือไม่ดังจะจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อดึงความสนใจของสังคม​และร่วมระดมทุนเพื่อการกุศล แต่ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะความแบ่งสีแบ่งฝ่ายของคนในสังคมไทยนี่แหละ เลยมีคนด้อยค่าโจมตี​ เรื่องดีให้กลายเป็นเรื่องไม่ดีลองนึกภาพว่า​ ถ้าเป็นคุณธนาธร​ (จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่) ว่ายน้ำระดมทุนเพื่อการกุศล​แบบคุณโตโน่ คนด่าวันนี้อาจกลายเป็นคนเชียร์​ และคนเชียร์อาจกลายเป็นคนด่า นี่คือความอคติของคน​ในสังคม​ มองเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดี​ และมองเรื่องไม่ดีกลายเป็นเรื่องดีไปได้ เรื่องแบบนี้คนในสังคมต้องลดอคติลงบ้างครับ ไม่อย่างนั้น​ ประเทศไทยไม่ต้องไปถึงไหนแน่"