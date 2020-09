“ปลาวาฬ อิสสระ” แจงด่า “รุ้ง” จาบจ้วงสถาบันฯ แต่ละเรื่องไม่เกี่ยวกัน ชี้เด็กยุคนี้รู้มากแต่ต้องแยกแยะ

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายวรสิทธิ์ อิสสระ หรือปลาวาฬ ผู้บริหารโครงการศรีพันวา กล่าวในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ถึงกระแสแฮชแท็ก #แบนศรีพันวา หลังวิพากษ์วิจารณ์การชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย. ที่ผ่านมา ว่า ในไอจีสตอรี ผู้หญิงที่ปรากฎในนั้น (รุ้ง ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำผู้ชุมนุม) พูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องอื่นตนไม่แคร์ ถ้าพูดเรื่องรัฐบาล เพราะทุกรัฐบาลก็มีคนที่มีปัญหาเยอะทุกรัฐบาลอยู่แล้ว แต่พอมาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มันผิดกฎหมาย ตนฟังคนกลุ่มนี้พูดมาเยอะแล้ว ก็มีเรื่องผู้ใหญ่เข้ามาสั่งสอน เท่าที่ดูการชุมนุมก็มีแต่คนอายุมาก ไม่เห็นมีเด็กเยอะขนาดนั้น อย่างต่อมา ถ้าตนอยู่ดีๆ ไปทำอย่างนั้นที่เอ็มโพเรียม หรือในที่สาธารณะ ถ้าพูดแบบนี้ตนโดนจับชัวร์ๆ ตนก็เป็นคนไทยที่เติบโตมากับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกฎหมายบอกมาตลอดว่าพูดจาเหยียดหยามลบหลู่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แบบนี้ไม่ได้“ตั้งแต่ผมทำธุรกิจมาที่ศรีพันวา ผมทำทุกอย่างถูกต้องหมด ไปขอเรื่องที่ดินก็ถูกต้อง ตอนที่เขามาตรวจเรื่องที่ดินที่ภูเก็ต เราก็โดนตรวจด้วย ซึ่งตอนนั้นมีเรื่องที่วังน้ำเขียวก่อน ว่ารุกที่ รุกป่าหรือเปล่า เราเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหุ้น เราต้องทำทุกอย่างถูกต้อง เราก็โดนตรวจเหมือนกัน เราโดนตรวจสาม-สี่รอบภายใน 10 ปี เพราะมันก็มีคนหวังร้าย ก็ตรวจได้เลยอีกทีหนึ่ง แต่เขามาดึงเข้ารูปนี้ ซึ่งก็เขาคงไม่มีอะไรเถียง แต่เรื่องที่ผมรับไม่ได้ก็คือ ที่พูดเรื่องสถาบัน เพราะมันยาวมาก และมันไม่เกี่ยวที่เด็กไม่แฮปปี้กับรัฐบาล เพราะม็อบครั้งก่อนก็แทบจะไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมาเลย แต่นี่มันเป็นซับเจค (วัตถุประสงค์) อันเดียวเลย ของการชุมนุมอันนี้ ซึ่งผมว่ามันไม่ถูก” ปลาวาฬ อิสสระ ระบุปลาวาฬ อิสสระ กล่าวว่า จากเรื่องที่เกิดขึ้นมีข้อความส่วนตัว สนับสนุนประมาณ 70% ด่าตนอีก 30% แต่คนที่ด่าก็ใช้บัญชีปลอม มีผู้ติดตาม 0 รายบ้าง 12 รายบ้าง แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็กอายุ 10 ขวบ ออกมาพูดด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย จึงถามกลับไปว่า น้องอายุ 10 ขวบ รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเมืองไทย ตนไม่แคร์คอมเมนต์ที่ด่าว่าภาษาอังกฤษตนห่วยจริง เพราะไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบเขียนหนังสือ ทำทุกอย่างเพื่อลูกหมด แต่คุณไม่ด่าตรงประเด็น ด่าเรื่องอื่นว่าภาษาอังกฤษห่วย แล้วยังไง ทำอย่างอื่นเป็น อย่างเช่น พัฒนาชีวิตพนักงานของที่นี่ทุกคนเกือบ 1,000 คน แล้วมาด่าว่า ลูกคนรวยไม่รู้เรื่อง บริหารไม่เป็น ตนอยากถามเด็กพวกนั้นว่าเคยบริหารหรือเปล่า รู้เรื่องอะไรหรือเปล่า เขาเสพข่าวจากไหน เพราะว่าโลกมันใหญ่มาก คนก็เสพข่าวได้จากหลายที่เมื่อถามว่า ประโยคหนึ่งที่แสดงความเห็น กล่าวถึงผู้หญิงคนนั้นว่าทำงานให้ใคร สงสัยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ปลาวาฬ อิสสระ กล่าวว่า ตนว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่รู้หรอก ตนแค่พูดไปตามอารมณ์ ตนฟังมาหลายรอบแล้ว เรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มี เช่น เรื่องสุขภาพ การศึกษา เห็นด้วยเต็มที่ เรื่องคอร์รัปชันก็ต้องดูด้วย ถึงได้เขียนไปว่า Do you remember the rice scheme แล้วออกมาแบบนั้นทำไม เพราะประเทศเรายิ่งอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนชมเราว่าเป็นประเทศที่รับมือดีที่สุด ตอนสึนามิในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ก็รับมือได้ดี ตนก็ภูมิใจประเทศไทยมาก ถึงแม้ต้องเจ็บปวดในการไม่มีนักท่องเที่ยว ทั้งประเทศได้รับผลกระทบ คนตกงานเยอะมาก รัฐบาลก็ช่วยจ่ายเงินเยียวยา 3-4 เดือน แต่ประเทศเราก็มีเงินอยู่แค่นี้เมื่อถามว่า แฮขแท็ก #แบนศรีพันวา คิดว่ากระทบอะไรกับธุรกิจบ้าง ปลาวาฬ อิสสระ กล่าวว่า ตนยังไม่ได้เช็กกับทีมงานเลย ทีมงานบอกว่าการจองเข้ามาตรวจทุกวันก็เข้ามาเหมือนเดิม และเราก็เป็นโรงแรมที่โชคดีมาก เพราะเราเป็นแบรนด์ไทย แล้วเราชูความเป็นไทย เราต้อนรับคนไทยมาตั้งแต่เปิดแต่แรก เพราะฉะนั้นมีลูกค้าที่กลับมาหาเรา ตอนนั้นมีเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดง ทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงก็แวะมาหาเรา เพราะเขามองว่าธุรกิจนี้ไม่เกี่ยวการเมืองและอยากไปเที่ยวเมื่อถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงความเห็นทางการชุมนุมครั้งแรกหรือไม่ ปลาวาฬ อิสสระ ตอบว่า การชุมนุมทางการเมืองก็เคยไป แต่ไม่ได้ลงโซเชียลมีเดีย แต่ที่ชัดเจนเพราะเกี่ยวกับสถาบัน ส่วนการโพสต์รูปข้าวต้องการสื่อถึงอะไร ตอบว่า เพราะคนมาด่าว่ารัฐบาลเฮงซวย ตนก็บอกว่า ผมไม่รู้นะ แต่ล่าสุดที่ดรามารอบนี้ คนทำนาฆ่าตัวตายกี่คน สื่อถึงโครงการรับจำนำข้าวที่มีปัญหามาตลอด ตอนนี้เราป้องกันเรื่องโควิด-19 ได้ดีมาก เพราะถ้าระบบสาธารณสุขเราเป็นแบบนี้ แล้วเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยก็จะเป็นแบบอินเดียไปแล้ว แต่กระทรวงสาธารณสุข ทุกคนก็รุมด่าว่าเราปิดประเทศเหมือนกัน แล้วตอนนี้ทุกคนอยากมาประเทศไทยหมด อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตนก็ไปเวิร์คชอปเรื่องอสังหาริมทรัพย์กับพ่อมา นายกฯ ก็รับฟังให้ความสนใจเป็นชั่วโมง และสรุปออกมาเยอะมาก บอกว่าจะพยายามทำดีที่สุดและผมไม่โกง เพราะพ่อพูดเรื่องคอร์รัปชัน นายกฯ กล่าวว่า ผมไม่โกง ถ้ามีใครโกงคุณบอกผมได้ ตนเป็นปลาตัวเล็กทึ่สุดในบรรดาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เมื่อถามว่า สงสัยหรือไม่ว่าเยาวชนบางกลุ่ม ทำไมถึงตั้งแง่ มีข้อสัยพุ่งเป้าไปที่สถาบันกษัตริย์ ในฐานะที่ปลาวาฬเป็นคนรุ่นใหม่ ทำไมถึงมีแนวคิดไปคนละทาง ปลาวาฬ อิสสระ กล่าวว่า ทำไมนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึงชนะ ก็เพราะโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่างลูกของตนมีไอแพด เราต้องเซ็นเซอร์ บางอย่างบ้าง ก็เป็นดาบสองคม สมัยก่อนเรานั่งทำการบ้าน มีทีวีไม่กี่ช่องให้ดู มีเคารพธงชาติ แต่สมัยนี้ไปโรงหนัง เด็กบางคนไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างวันนี้คุยกับเด็ก 10 ขวบ ตนยังช็อกเลยว่าเอาข้อมูลมาจากไหน ก็ตอบว่า จากเฟซบุ๊กแหล่งอื่นๆ บางคนก็ให้ข่าวไม่ดี ข่าวปลอม มีข้อมูลผิดๆ จากคนที่ไม่หวังดี เขาก็คงตาม ไม่ได้บอกว่าเด็กสมัยนี้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เด็กรู้เยอะ รู้มากกว่าเด็กสมัยก่อน แต่ต้องแยกแยะว่าอะไรเหมาะสม อะไรผิดกาละเทศะ หมิ่นประมาท ฟังแล้วตนรับไม่ได้เมื่อถามว่า เรื่องโซเชียลมีเดียที่เป็นดาบสองคม อยากจะแนะนำอะไรบ้าง ปลาวาฬ อิสสระ กล่าวว่า อย่างแรกต้องปลูกฝังเรื่องกฎหมายให้เด็กดีกว่า เพราะการหมิ่นประมาทมันผิดกฎหมาย อีกทั้งควรมีกฎกติกาบ้าง มีกาละเทศะ ไม่ใช่เดี๋ยวด่าพ่อแม่เลว ความเคารพของเด็กต้องมี ตนค่อนข้างผิดหวังไปหน่อย เรามีวัฒนธรรมไทย มีสถาบันพระมหากษัตริย์มาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้ว เราเป็นประเทศเดียวในทวีปนี้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นมาก่อนเมื่อถามว่า ครอบครัวอิสสระถ่ายทอดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ความจงรักภักดีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไร ปลาวาฬ อิสสระ กล่าวว่า ตนดูข่าวในพระราชสำนัก ครูในโรงเรียนก็ปลูกฝัง เราร้องเพลงชาติ เรียนประวัติศาสตร์ บ้านเราก็ไม่ได้มีรูปพระเจ้าอยู่หัวแขวนเหมือนหลายๆ บ้าน แต่เราก็มีความเคารพ มีความรักชาติ ตนได้มีโอกาสถวายงาน ตนพูดคำราชาศัพท์ไม่เป็น แต่ท่านทรงน่ารักมาก ไม่เหมือนข่าวที่ถูกปล่อยออกมาเลยเมื่อถามว่า มีการแตกประเด็นไปยัง มารีญา พูลเลิศลาภ มีสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ 2017 ที่ปลาวาฬถามว่า Don’t do it ตนตอบว่าใช่ เพราะมารีญาเป็นเพื่อนตน รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ตนก็บอก เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ตนก็โอเค แต่พอเห็นการชุมนุมในยูทูปประกาศอย่างนี้ ตนก็เล่นไอจีอยู่ เห็นมารีญาอยู่ในนั้นด้วย ตนก็บอก เฮ้ๆ อย่าทำดีกว่า คุณเป็นนางงาม เขาก็ตอบว่า เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องรัฐบาล แต่เรื่องสถาบันเขาไม่สบายใจ ส่วนเห็นดีเห็นงามกับการชุมนุมนั่นตนไม่ทราบ ตอนนั้นเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ตนเห็นผู้หญิงใส่เสื้อแดงยำสถาบัน ซึ่งเป็นเรื่องของคนอื่น ไม่เกี่ยวกันเลย ถ้าเป็นเรื่องการศึกษา เรื่องการเงิน ความยากจนพูดมาเลย เดี๋ยวตนช่วยขึ้นไปพูดด้วย อย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พวกคุณทำงานกันไม่ดี ตนกล้าพูดเพราะตนไม่พึ่งเขา แต่คนไทยพึ่ง ททท. เยอะมาก