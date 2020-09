พุ่งติดเทรนด์ทวิต #แบนศรีพันวา รีสอร์ตดังภูเก็ต หลัง “ไฮโซปลาวาฬ” อัดคลิปด่าม็อบ นศ.

วันนี้ (21 ก.ย.) เทรนทวิตเตอร์พบว่า แฮชแท็ก #แบนศรีพันวา พุ่งขึ้นอันดับหนึ่ง มียอดรีทวิตถึง 264,000 ครั้ง หลังนายปลาวาฬ อิสสระ ผู้บริหารของรีสอร์ตศรีพันวา ได้อัดคลิปด่าม็อบนักศึกษา ได้อัดคลิปผ่านสตอรีแอปพลิเคชันอินสตาแกรม เป็นคลิป น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม กำลังปราศรัยบนเวที พร้อมเขียนข้อความว่า “This bullshit has got to stop... she is not thai! Who is he working for ? This one need to be in prison How dear you!” แปลประมาณว่า "เXอะไรเนี่ย ต้องหยุดได้แล้ว เธอมันไม่ใช่คนไทย เธอทำงานให้ใครเหรอ? คนพวกนี้ต้องติดคุก เธอบังอาจมากนะ”ต่อมามีภาพและเขียนอีก 2 ประโยค คือ “Arrest the child” หมายถึง ให้จับพวกเด็กๆ เหล่านี้ซะ และยังมีการโพสต์รูปข้าวสาร พร้อมข้อความว่า “Do you remember??.. the rice scheme.” แปลเป็นไทยว่า จำได้หรือไม่ โครงการจำนำข้าวทั้งนี้ หลังจากนั้นได้ถูกชาวทวิตเตอร์แคปภาพไปแสดงความคิดเห็นมากมาย จนยอดแฮชแท็กพุ่งติดเทรนอันดับหนึ่งในตอนนี้อย่างไรก็ตาม นายปลาวาฬ อิสสระ เป็นทายาทคนโตของตระกูลอิสสระ และเป็นผู้บริหารของรีสอร์ทสุดหรู “ศรีพันวา” ระดับ 5 ดาว ที่มีเนื้อที่กว่า 80 ไร่ ตั้งอยู่บนแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต