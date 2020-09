รู้จัก “ศรีพันวา” ที่พักสุดหรู ดีกรีรางวัลระดับโลก ที่ชาวเน็ตติดแฮชแท็กแบน

เราขอพาไปรู้จักกับโรงแรมแห่งนี้ว่า มีความน่าสนใจแค่ไหน ทำไมจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก ที่ยอมจ่ายเพื่อมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่โรงแรมแห่งนี้“ศรีพันวา” เป็นโครงการบ้านพักตากอากาศ และโรงแรมสุดหรู แบบพูลวิลล่า ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัว ปลายสุดของแหลมพันวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตวิลล่าของศรีพันวาอยู่ท่ามกลางแมกไม้และบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ทั้งยังเปิดให้เห็นทะเลแสนสวยของท้องทะเลอันดามันพร้อมหมู่เกาะล้อมรอบ โดยวิลล่าทุกหลังมีสระว่ายน้ำส่วนตัว ที่โอบล้อมด้วยสวนสวยโดยรอบในส่วนห้องพักของโรงแรมศรีพันวา แบ่งเป็น พูลวิลล่า ส่วนเรสซิเดนซ์วิลล่า ซึ่งภายในทุกวิลล่าอันหรูหราต่างก็มีระเบียง เฉลียง ห้องครัว ศาลา และห้องนั่งเล่น สำหรับนั่งพักผ่อนหรือสนุกกับกิจกรรมนอกบ้าน พร้อมด้วยสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลที่สามารถลงเล่นน้ำจากศาลามีห้องนั่งเล่นห้องนอน ห้องอาบน้ำแบบเอาท์ดอร์ ที่สามารถเพลิดเพลินกับวิวสวยของทะเลอันดามัน และเกาะแก่งน้อยใหญ่แบบพาโนรามาด้วยมนต์เสน่ห์ความโดดเด่นและความหรูหรา ทำให้โรงแรมศรีพันวาได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 รีสอร์ทชั้นนำของประเทศไทย และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงแรมที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยดีกรีรางวัลระดับโลกที่โรงแรมแห่งนี้คว้ามาก็มีอยู่มากมายหลายรางวัล ไม่ว่าจะเป็น รางวัลชนะเลิศสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมของภาคใต้ จาก Thailand Boutique Awards 2010, ได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 100 ของโรงแรมสุดหรูโลก จาก Best Hotel magazine, ได้รับการโหวตเป็น 1ใน 100 ของสถานที่สุดคูลของภูเก็ตใน Australian Gourmet Traveller 2010ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของบีชบาร์ที่ดีที่สุดของโลก จาก World Top 3 Best Bech Bars 2011 และ“โรงแรมที่วิวสวยที่สุดในโลก” จาก Beach Tomato – The Best Beach Property Awards 2011 ประเทศอังกฤษและนี่ก็เป็นข้อมูลบางส่วนของโรงแรมศรีพันวา ที่วันนี้ถูกชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งติดแฮชแท็ก #แบนศรีพันวา จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างไรก็ดีจากกรณีการแบนสินค้า สถานที่ หรืออะไรต่าง ๆ ของชาวเน็ตกลุ่มนี้ ที่ผ่านมากลับกลายกระสวิง ส่งผลดี สร้างยอดเพิ่มให้กลับสินค้าที่ถูกแบนสำหรับกรณีศรีพันพานั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าติดตามยิ่ง