สันติบุรี เกาะสมุย จัดโปร “ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง” พร้อมบริการคนขับรถ Road Trip ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ

(Santiburi Koh Samui) ไฮเอนด์รีสอร์ทริมชายหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ชวนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (Expat) มาผ่อนคลายจากความวุ่นวายภายแบบเหนือระดับกับ “The Reserve” คอลเลกชั่นลักซัวรี่วิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว พร้อมบริการพิเศษครบจบในแพ็คเกจ ราคาเริ่มต้น 10,126 บาท ต่อ 2 คืน

“The Reserve” (เดอะรีเซิร์ฟ) คือพูลวิลล่าคอลเลกชั่นใหม่และหรูหราที่สุดของ สันติบุรี เกาะสมุย ประกอบด้วย “Grand Reserve Pool Villa” จำนวน 19 หลัง เหมาะสำหรับคู่รักหรือครอบครัวที่กำลังมองหาวันพักผ่อนที่เหนือระดับกว่าที่เคย วิลล่าแต่ละหลังมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยขนาดกว้างขวาง 250 ตารางเมตร หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานมองเห็นวิวสระว่ายน้ำและระเบียงอาบแดดในสวนส่วนตัวด้านนอกแบบพาโนรามา ผสานการตกแต่งภายในคอนเซ็ปต์โทนสีสว่าง เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ร่วมสมัย ชุดเครื่องนอนที่นุ่มสบาย แสงไฟสามารถปรับแต่งได้เพื่อการพักผ่อนที่ดีที่สุด และห้องน้ำขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากห้องสปา พร้อมอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์แบรนด์เนม พร้อมบริการโดย “Reserve Host” ที่จะทำให้การพักผ่อนลงตัวตลอดการเข้าพัก

โปรโมชั่น “ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง” (Buy One Get One Free) เอาใจชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะ ด้วยราคาสุดพิเศษแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อจองห้องพักแบบ Grand Reserve Pool Villa (หรือห้องพักแบบอื่น ๆ) แถมฟรีทันทีอีก 1 คืน ราคาเริ่มต้น 17,018 บาท โดยแพ็คเกจ 2 คืนประกอบด้วย อาหารเช้าทุกวันสำหรับ 2 ท่าน, ตะกร้าผลไม้ในห้องพัก, ใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครันของรีสอร์ทได้ไม่จำกัด รวมถึงสนามเทนนิสขนาดใหญ่ กีฬาทางน้ำ และบริการรถรับ-ส่งฟรีไปยัง สันติบุรี สมุย คันทรีคลับ สนามกอล์ฟระดับแชมป์ 18 หลุม นอกจากนี้ นักกอล์ฟยังสามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งยกเว้นค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอินสำหรับอุปกรณ์กอล์ฟ พร้อมรับคะแนน FlyerBonus 1,000 คะแนน จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ สำรองแพ็คเกจ “ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง” และเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563

สันติบุรี เกาะสมุย ยังเข้าร่วมในแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาลไทย ซึ่งมอบส่วนลด 40% ให้กับคนไทย มูลค่าสูงสุด 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สูงสุด 5 คืน โดยสามารถซื้อแพ็คเกจ “ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง” ของสันติบุรี เกาะสมุย ได้ในราคาเริ่มต้นที่ 10,126 บาท (สองคืน) สำหรับห้อง Grand Reserve Pool Villa และ 3,904 บาท (สองคืน) สำหรับห้อง Duplex Suite พร้อมสิทธิประโยชน์ครบจบในแพ็คเกจ สำรองแพ็คเกจได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563 และเข้าพักได้ถึง 25 ธันวาคม 2563

คุ้มสองต่อ! เมื่อซื้อแพ็คเกจห้องพัก “ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง” จะได้รับสิทธิพิเศษซื้อหนึ่งแถมฟรีอีกหนึ่งสำหรับบริการต่าง ๆ ภายในรีสอร์ท ได้แก่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารภายในโรงแรม สั่ง 1 อย่าง รับฟรี อีก 1 อย่าง (ไม่รวมบาร์บีคิวส่วนตัวในวิลล่า, ดินเนอร์ส่วนตัวบนชายหาด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ร่วมรายการ) บริการ Lèn Spa (เล่นสปา) ซื้อ 1 คอร์ส รับฟรี







อีก 1 คอร์ส, บริการ Lèn Activities สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงแรมกับเพื่อนหรือครอบครัว รับสิทธิพิเศษฟรีทันทีอีก 1 กิจกรรม และบริการรถรับ-ส่งจากสนามบินนานาชาติสมุย จอง 1 เที่ยว รับฟรี อีก 1 เที่ยว

นอกจากนั้น ยังมีบริการ “คนขับรถส่วนตัว” (chauffeur service) จากกรุงเทพฯ สู่เกาะสมุย สำหรับแขกที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการเดินทาง ในราคา 12,000 บาทต่อเที่ยว (โดยรถยนต์ของตัวเอง) เนรมิต Road Trip อันสุดพิเศษที่จะได้เพลิดเพลินกับเสน่ห์ของภาคใต้ระหว่างเดินทางแบบอันซีน บริการนี้ไม่รวมการขนส่งรถทางเรือจากท่าเรือดอนสัก สุราษฎร์ธานี ไปยังรีสอร์ท 1,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเรือ)

สันติบุรี เกาะสมุย มีความมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ประสบการณ์พิเศษให้สอดคล้องกับ “วิถีชีวิตใหม่” หรือ “New Normal” ของการเดินทางไกลที่ปลอดภัยกว่า รีสอร์ทยังมุ่งเน้นเรื่องมาตรการด้านสุขภาพและสุขอนามัยตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานท้องถิ่น และยังได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและได้รับใบรับรอง Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย





สำรองโปรโมชั่น “ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง” และ “บริการคนขับรถส่วนตัว” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ rsvn@santiburisamui.com หรือโทร. 077 425 031