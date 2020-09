เข้าใจใหม่! เผยข้อมูลความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “กองทุน SRIPANWA” ที่ชาวเน็ตเข้าใจผิด

จากกรณี นายปลาวาฬ อิสสระ ผู้บริหารของรีสอร์ตศรีพันวา ได้อัดคลิปด่าม็อบนักศึกษาผ่านสตอรีแอปพลิเคชันอินสตาแกรม เป็นคลิป น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม กำลังปราศรัยบนเวที พร้อมเขียนข้อความว่า “This bullshit has got to stop... she is not thai! Who is he working for? This one need to be in prison How dear you!” แปลประมาณว่า “เ X อะไรเนี่ย ต้องหยุดได้แล้ว เธอมันไม่ใช่คนไทย เธอทำงานให้ใครเหรอ? คนพวกนี้ต้องติดคุก เธอบังอาจมากนะ”ต่อมามีภาพและเขียนอีก 2 ประโยค คือ “Arrest the child” หมายถึงให้จับพวกเด็กๆ เหล่านี้ซะ และยังมีการโพสต์รูปข้าวสาร พร้อมข้อความว่า “Do you remember??.. the rice scheme.” แปลเป็นไทยว่า จำได้หรือไม่ โครงการจำนำข้าว หลังจากนั้นได้ถูกชาวทวิตเตอร์แคปภาพไปแสดงความคิดเห็นมากมาย จนยอดแฮชแท็กพุ่งติดเทรนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ต่อมา มีข้อมูลที่ปรากฏออกมาสู่โลกโซเชียลเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ในสัดส่วนเป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่ และมีประเด็นข้อสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ปัจจัยในการพิจารณาลงทุน ขั้นตอน และผู้มีอำนาจในการพิจารณาลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนในกิจการดังกล่าว ซึ่้งสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีถือหุ้น “ศรีพันวา” เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ ระบุ มีการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทน ความสามารถในการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่ได้รับจากการลงทุนอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 ก.ย. เพจ “Poomcharn-ภูมิฉาน” ได้ออกมาโพสต์ข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกระแสข่าวเรื่องประกันสังคม ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด โดยได้ระบุข้อความอธิบายทั้งหมด 3 ข้อใหญ่ โดยได้ระบุข้อความว่า“1. ความเข้าใจผิดข้อแรก : เข้าใจว่ากองทุน SRIPANWA กับ บริษัท SRIPANWA เป็นนิติบุคคลเดียวกัน จริงๆ แล้ว SRIPANWA เป็นกองทุนที่เป็นเจ้าของโรงแรม และ บริษัท SRIPANWA MANAGEMENT เป็นบริษัทที่มาเช่าทรัพย์สินของกองทุนไปหาประโยชน์ต่อ ด้วยค่าเช่าตามสัญญาเช่า ดังนั้น การที่ SRIPANWA MANAGEMENT จะกำไรหรือขาดทุนไม่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนของกองทุน SRIPANWA2. ความเข้าใจผิดข้อสอง : กองทุนประกันสังคมเอาเงินไปลงทุนในกองทุนถึง 22% เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ในความเป็นจริง กองทุนประกันสังคมมีการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นจำนวนมาก ทั้งพันธบัตรรัฐบาล / หุ้นสามัญ / กองทุนอสังหาฯ ประมาณ 2 ล้านล้านบาท การลงทุนในกองทุน SRIPANWA มีมูลค่าประมาณ 680 ล้านเท่านั้น (คิดที่ราคา ipo) ถือว่าไม่ใช่สัดส่วนที่เยอะแต่อย่างใด และ ไม่ได้มากกว่ากองทรัสต์ต่างๆ อื่นๆ ที่ประกันสังคมลงทุนอยู่ เช่น GVREIT (300 ล้าน), WHABT (400 ล้าน), WHART (6,200 ล้าน) เป็นต้น จะเห็นว่า กองทรัสต์ WHABT หรือ WHART สำนักงานประกันสังคมก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 เช่นกัน3. ความเข้าใจผิดข้อสาม : กองทุนประกันสังคมขาดทุนมหาศาลจากการลงทุนในครั้งนี้ กองทุนประกันสังคมลงทุนในกองทุน SRIPANWA ครั้งแรกที่ราคา 10.8 บาทต่อหุ้น ได้ปันผลจนถึงปัจจุบัน 2.1909 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาทุนสุทธิที่ 8.6091 บาทต่อหุ้น ราคากองทุนปัจจุบันที่ 7.9 บาทต่อหุ้น แน่นอนว่า ยังขาดทุน แต่ไม่ได้ขาดทุนมหาศาล ถ้าคิดว่า เราอยู่ในสถานการณ์โควิดที่โรงแรมทุกแห่งประสบปัญหา ก็ถือว่า SRIPANWA ไม่ใช่การลงทุนที่แย่กว่าบริษัทโรงแรมอื่นๆ เผลอๆ ดีกว่าด้วยซ้ำที่พิมพ์มาทั้งหมดไม่ได้สนับสนุนความเห็นของเจ้าของศรีพันวาแต่อย่างใด แต่พูดข้อเท็จจริงของการลงทุนของประกันสังคมเท่านั้นครับ”