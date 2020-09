ชาวเน็ตแห่ก็อปปี้ข้อความตำหนิบริการ "ศรีพันวา" หลังผู้บริหารออกมาวิจารณ์แกนนำม็อบล้มสถาบัน กดลดดาวเหลือไม่ถึง2

จากกรณี งนายปลาวาฬ อิสสระ ผู้บริหารของรีสอร์ตศรีพันวา ได้อัดคลิปด่าม็อบนักศึกษา ได้อัดคลิปผ่านสตอรีแอปพลิเคชันอินสตาแกรม เป็นคลิป น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม กำลังปราศรัยบนเวที พร้อมเขียนข้อความว่า “This bullshit has got to stop... she is not thai! Who is he working for ? This one need to be in prison How dear you!” แปลประมาณว่า "เXอะไรเนี่ย ต้องหยุดได้แล้ว เธอมันไม่ใช่คนไทย เธอทำงานให้ใครเหรอ? คนพวกนี้ต้องติดคุก เธอบังอาจมากนะ”ต่อมามีภาพและเขียนอีก 2 ประโยค คือ “Arrest the child” หมายถึง ให้จับพวกเด็กๆ เหล่านี้ซะ และยังมีการโพสต์รูปข้าวสาร พร้อมข้อความว่า “Do you remember??.. the rice scheme.” แปลเป็นไทยว่า จำได้หรือไม่ โครงการจำนำข้าวทั้งนี้ หลังจากนั้นได้ถูกชาวทวิตเตอร์แคปภาพไปแสดงความคิดเห็นมากมาย จนยอดแฮชแท็กพุ่งติดเทรนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ล่าสุดวันนี้ (23 ก.ย.) พบว่า โรงแรมศรีพันวา ถูกคนเข้าไปกดลดดาวในกูเกิล พร้อมคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ทัศนคติของผู้บริหาร และมีการคอมเมนต์ถึงการบริการของโรงแรมอีกมากมาย อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการก็อบปี้ข้อความไปคอมเมนต์ถึงการบริการของโรงแรมอยู่หลายข้อความ คาดว่าอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งด้วยการคอมเมนต์ใส่ร้าย ตำหนิการบริการทั้งที่ตนเองอาจจะไม่เคยเข้าพักเลย ทั้งนี้พบว่าดาวของทางโรงแรมเหลือเพียง 1.9 เท่านั้น