BYD พาชม “Di-Space” พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต

ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) สร้างแรงสั่นสะเทือนวงการอีกครั้งด้วยการเปิดตัว “BYD Di–Space” พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และประสบการณ์ยานยนต์พลังงานใหม่ ที่ไม่ได้เป็นเพียงโชว์รูมขายรถ แต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการสื่อสารวิสัยทัศน์ด้านพลังงานสะอาดและการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์โลก ผ่านพื้นที่การเรียนรู้ที่ผสมผสานเทคโนโลยีและศิลปะเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ปัจจุบัน BYD Di-Space ได้รับการปักหมุดขึ้นในเมืองสำคัญของจีนถึง 2 แห่ง ได้แก่ “เมืองเจิ้งโจว” และ “เมืองเทียนจิน” ซึ่งทั้งสองทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายร่วมกันคือ สร้างอาณาจักรการเรียนรู้ NEV เปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีที่ซับซ้อนให้กลายเป็นความสนุกที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
BYD Zhengzhou Di–Space ตั้งโดดเด่นอยู่ในมณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของจีน บนพื้นที่ขนาดมหึมากว่า 15,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น 4 ชั้น พร้อมนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนกว่า 300 รายการ โดยเปิดให้สาธารณชนเข้าชมฟรีเพื่อมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เมื่อก้าวเข้าสู่ ชั้นแรก ผู้เข้าชมจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง เพราะที่นี่ไม่มีพนักงานขายหรือแค็ตตาล็อกรถยนต์ แต่กลับพบกับโซน “วัฒนธรรมแบรนด์” ที่บอกเล่าการเดินทางของมนุษยชาติ ตั้งแต่ยุคเครื่องจักรไอน้ำสู่ยุคเครื่องยนต์สันดาป จนกระทั่งมาถึงยุคพลังงานสะอาดในปัจจุบัน ผ่านสื่อผสมและภาพจิตรกรรมที่ทำให้ประวัติศาสตร์การคมนาคมดูมีชีวิต
ขณะที่ ชั้นสองและสาม เปรียบเสมือนห้องแล็บขนาดใหญ่ที่เปิดเผยกระบวนการทำงานภายในอย่างโปร่งใส ตั้งแต่จุดกำเนิดของรถหนึ่งคันบนแผ่นกระดาษ ไปจนถึงสายพานการผลิตจริง ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การจัดแสดงเทคโนโลยีแกนหลักอย่าง Blade Battery ที่โดดเด่นด้านความปลอดภัยระดับสูงสุด และระบบไฮบริด DM-i รวมถึง DM เจเนอเรชันที่ 5 ที่สร้างมาตรฐานใหม่ในการประหยัดพลังงาน
หนึ่งในจุดที่ไม่ควรพลาดคือ “Patent Waterfall” หรือน้ำตกแห่งสิทธิบัตร ที่จัดแสดงสิทธิบัตรกว่า 35,000 รายการ สะท้อนถึงหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของ BYD จากบริษัทเทคโนโลยีเล็กๆ สู่การเป็นผู้นำระดับโลก
สำหรับ ชั้นที่สี่ ถูกออกแบบให้เป็น “พื้นที่ค้นพบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อรองรับกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับเยาวชนและครอบครัว เสริมสร้างจินตนาการผ่านการลงมือทำจริง
ส่วนภายนอกอาคารยังมี “จอ 3D” แบบไม่ต้องใช้แว่น ขนาดกว่า 260 ตารางเมตร และลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดอีเวนต์ การแข่งขันเทคโนโลยี หรือนิทรรศการศิลปะ ทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง
การเลือกตั้ง Di-Space ที่เจิ้งโจวถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาด เนื่องจากเจิ้งโจวคือฐานการผลิตหลักที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2023 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงทำหน้าที่เป็น “สะพาน” เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เทคโนโลยี และการสื่อสารกับสาธารณชน
BYD Di–Space ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความสำเร็จขององค์กรเท่านั้น แต่คือเครื่องมือเชิงวัฒนธรรมที่ต้องการบอกกับโลกว่า อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่ยั่งยืน ความปลอดภัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่ BYD พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้ทุกคนได้สัมผัสด้วยตาตนเอง