สยามพิวรรธน์ เปิด Highlight 2025

• Top 3 in the World : สยามพิวรรธน์ นำ ‘ไอคอนสยาม’ สู่เวทีโลก ไอคอนสยามสร้างประวัติศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 3 โครงการที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกในรอบ 30 ปี หรือ Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years จาก MAPIC Awards 2025 เป็นโครงการหนึ่งเดียวจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย (Finalist) ร่วมกับอีกสองโครงการ คือ Puerto Venecia จากประเทศสเปน และ Westfield London จากสหราชอาณาจักร ถือเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จในฐานะผู้ปฏิวัติวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่มีอิทธิพลระดับโลก ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาเมืองธนบุรี รวมคุณค่าจากทุกภาคส่วน และกระจายประโยชน์เป็นวงกว้างให้แก่ธุรกิจทั้งปวงริมแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ความเป็นที่หนึ่งของโลก ให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
• นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “PIONEERS OF PLACES AWARDS” จากเวที MAPIC Awards 2025 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติระดับ Lifetime Achievement ในฐานะคนไทยและชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์ของโลกในรอบ 30 ปี เคียงข้างกับผู้นำธุรกิจค้าปลีกระดับโลกที่มีผลงานโดดเด่นอีก 4 ท่าน ได้แก่ Mr. Maurice Bansay ประธานและผู้ก่อตั้ง APSYS ผู้พัฒนาโครงการระดับแลนด์มาร์กทั้งในฝรั่งเศสและโปแลนด์ Mr.Philippe Journo ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Compagnie de Phalsbourg ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของฝรั่งเศสที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่มีมาตรฐานด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม Mr. Alexander Otto ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ECE ผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกในยุโรปกว่า 200 แห่ง Mr. Alain Taravella ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท ALTAREA หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ใน 3 ประเทศ ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน
• สยามพารากอนฉลองครบรอบ 20 ปี
สยามพารากอน แลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางกรุงเทพ เป็นศูนย์รวมความบันเทิงแห่งแรกที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยจนได้กลายเป็นตำนานและเป็นสถานที่ที่ต้องมาเยี่ยมเยือนสำหรับชาวไทยและ ชาวต่างชาติ สยามพารากอนมีผู้มาเยือนปีละกว่า 100 ล้านคน ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ A Journey of Extraordinary Dreams ตอกย้ำการเป็น Global Landmark Destination ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับและไม่เหมือนใคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่ โดยมีแกนหลักคือ 4 แกนหลัก
สำคัญคือ Paragon of Immersive luxury, Paragon of Sensory Indulgences, Paragon of Visionary Future และ Paragon of Extraordinary Experience ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้แก่โลกรีเทล
• การเปิดตัวโซนใหม่ NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต บนพื้นที่ 15,000 ตร.ม. ชั้น 5 และ 5A สยามพารากอน ด้วยแนวคิดแบบ Revolutionary Concept แห่งแรกของโลก จากการผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำในอีโค่ซิสเต็มระดับโลกโดย 50 องค์กรนวัตกรรม พันธมิตร คู่ค้า และ 30 คอมมูนิตี้ของ Friends of NEXTOPIA ร่วมสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน Co-creating Communities for a Better World ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการบุกเบิกจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่มุ่งมั่นในการนำเสนอต้นแบบใหม่ๆ ให้แก่วงการรีเทล
NEXTOPIA โกลบอลแอ็ทแทรคชั่นที่แห่งใหม่ล่าสุด เปิดรับทุกคนมาร่วม Join us in the Making of a Better World รวมพลังทุกภาคส่วน ให้ทุกก้าวของชีวิตเต็มไปด้วยคุณค่าที่สามารถส่งมอบให้ผู้อื่น สร้างความสุขและความสนุก ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน รวมรวมนวัตกรรมที่สร้างโลกที่ดีขึ้น เช่น The Kinetic Floor พื้นที่เปลี่ยนทุกย่างก้าวเป็นพลังงานสะอาด, Solar Roof พลังงานแสงอาทิตย์, Floor Radiant Cooling ระบบความเย็นแผ่รังสีจากพื้น, TheCooling Waterfall น้ำตกสูง 16 เมตรเชื่อมต่อ 3 ชั้นเหมือนเป็นเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ, ระบบ Clean Air System อากาศสะอาดเหมือนอยู่ในห้องปลอดเชื้อและ The Globe ลูกโลกขนาดใหม่ใจกลางพื้นที่ แสดงข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อข้อมูลจาก GISTDA และ NASA
• งาน Countdown Celebration มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ Amazing Thailand Countdown 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A GLOBAL PHENOMENAL CELEBRATION AT THE ICON UNRIVALED - มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ผนึกกำลังสุดยิ่งใหญ่ ฉลองไทยสะกดโลก” เฟสติวัลระดับโลกที่ผนึกกำลังจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพันธมิตรระดับนานาชาติ พร้อมสร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระดับโลกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในงานพบกับประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 นี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุข ส่งท้ายปลายปี "Siam Paragon The Magical Celebration 2026" เชิญทุกคนร่วมฉลองและมีความสุขไปกับมหกรรมอีเวนต์และเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมโปรโมชันพิเศษเอาใจนักช้อปมากมายตลอดเดือนธันวาคม 2568