“สยามพารากอน เปิด NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต อลังการสะกดทุกสายตา”

กรุงเทพฯ (28 พฤศจิกายน 2568) – สยามพารากอน โกลบอลแลนด์มาร์คที่มีผู้คนจากทั่วโลกมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และครองตำแหน่ง Top of Mind ในฐานะหมุดหมายสำคัญที่มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายทุกครั้งที่มาเยือน ในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งความสำเร็จ ล่าสุด สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในโลก ของการรวมพลังเปิด ‘NEXTOPIA’ เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต โลกใบใหม่ที่คุณไม่เคยพบ ที่เกิดจากการผนึกกำลังศักยภาพของสยามพารากอนและพันธมิตรระดับโลก ทั้งองค์กรนวัตกรรม คู่ค้า คอมมูนิตี้ ชุมชน และ Friends of NEXTOPIA พร้อมเปิดต้อนรับทุกคนมาร่วม Join us in the Making of a Better World เพื่อสร้างเติมเต็มคุณค่าและความสุขในทุกมิติของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น
ในค่ำคืนงานแกรนด์โอเพ่นนิ่งเปิด NEXTOPIA อย่างอลังการใจกลางเมือง โชว์เปิดตัวถ่ายทอดโลกอนาคตผ่านงานกราฟิกสุดล้ำ แสงสี เสียง และสื่อผสมผสานบน The Globe ที่จำลองปรากฏการณ์ธรรมชาติ สื่อสารถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน บรรยากาศงดงามยิ่งขึ้นด้วยบทเพลง “What a Wonderful World” จากเสียงใสของตัวแทนเจเนอเรชันอนาคต ถ่ายทอดความหมายแห่งการร่วมกันสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น พร้อมโชว์พิเศษ Vivi Recycle Concerto โดย VIVI Vassileva ศิลปินระดับโลกที่สร้างสรรค์ดนตรีด้วยอุปกรณ์จากของเหลือใช้และขยะรีไซเคิล ตอกย้ำแนวคิดการมองเห็นคุณค่าใหม่ให้สิ่งรอบตัว นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่สยามพารากอนและ NEXTOPIA มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย พร้อมประกาศวิสัยทัศน์สู่โลกอนาคตอย่างงดงามและทรงพลัง
NEXTOPIA World-Class Attraction แห่งใหม่ของสยามพารากอน บนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร บริเวณชั้น 5 และ 5A สยามพารากอน ที่นี่คือ เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ที่รวมพลังผู้นำอุตสาหกรรม นักนวัตกรรม และผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำเสนอหนึ่งในโชว์เคสนวัตกรรมด้านความยั่งยืนที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมชวนทุกคนก้าวเข้ามาร่วมสร้างชุมชนเมืองเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด Join us in the Making of a Better World ทุกประสบการณ์ใน NEXTOPIA ถูกออกแบบให้ยกระดับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่กิจกรรมรักษ์โลกตลอด 365 วัน ร้านค้ารักษ์โลก และร้านอาหารที่ยึดความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญ ทุกก้าวที่ NEXTOPIA คือการผสานความยั่งยืนเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
NEXTOPIA สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการผนึกกำลังองค์กรชั้นนำระดับโลก โดยมีพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยร่วมมือกับ องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์กรระหว่างประเทศ ต่างๆ อาทิ UN Global Compact Network Thailand, UN World Food Programme, UNDP BIOFIN, UNICEF และ WWF สะท้อนภาพความร่วมมือระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมการมีส่วนร่วมจากนานาประเทศทั่วโลก และได้รับเกียรติจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำกว่า 50 องค์กรชั้นนำ อาทิ B.Grimm, SCG Decor Public Company Limited (COTTO), Indorama Ventures Public Company Limited, KASIKORNBANK Public Company Limited, และThe Siam Cement Public Company Limited (SCG) และองค์กรอื่นๆ อีกมากมายหลากหลายอุตหสาหกรรม
NEXTOPIA พื้นที่ต้นแบบที่รวบรวมนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
NEXTOPIA รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำมาประยุกต์ใช้จริงในทุกมิติ ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ไปจนถึงโชว์เคสเทคโนโลยีที่ผสานการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมสร้างพลังงานรูปแบบใหม่ที่ใช้ได้ทันที อาทิ The Kinetic Floor พื้นผลิตพลังงาน, The Clean Energy โซลาร์รูฟขนาดใหญ่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานสะอาด , Floor Radiant Cooling สัมผัสความเย็นสบายอย่างเป็นธรรมชาติด้วยระบบทำความเย็นแผ่รังสีจากพื้น ที่ให้อุณหภูมิเย็นสม่ำเสมอโดยไม่ใช้การเป่าลม , The Cooling Waterfall น้ำตกทำความเย็น, The Globe โลกใบใหม่นำเสนอเหตุการณ์สำคัญและเทรนด์โลก เป็นต้น
นอกจากอากาศบริสุทธิ์ที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิและคุณภาพตลอด 365 วัน NEXTOPIA ยังรายล้อมด้วยงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และอินทีเรียดีไซน์ที่งดงามและมีความหมาย มีไฮไลท์สำคัญอาทิ The Tree of Life จุดต้อนรับที่นำทุกคนเข้าสู่เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต, The Spiral บันไดโถงเชื่อมพื้นที่ชั้น 4, 5 และ 5A ออกแบบด้วยแนวคิด Nature Inspired เชื่อมโยงมนุษย์กับธรรมชาติอย่างมีศิลปะ พร้อมใส่ความยั่งยืนด้วยงานศิลป์จากวัสดุเหลือใช้, The Forest Canopy และ The Ocean Canopy อินทีเรียดีไซน์สุดล้ำที่สร้างจากวัสดุรีไซเคิลและขยะทะเล กลายเป็นงานศิลป์ที่ทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจ ในพื้นที่ NEXTOPIA ยังมีกลิ่นหอมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษโดย JOURNAL
ทุกย่างก้าวใน NEXTOPIA คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในวิถี Sustainability ได้ง่ายๆ ไปพร้อมกับสนุก โดยมีจุด Attractions มากมายกระจายทั่วเมืองแห่งนี้ อาทิ The Vertical Farm , AR Binoculars , เหล่า NEXTOPIA Mascot พลเมืองของ NEXTOPIA ได้แก่ Nextsi, Tobi, และ PYE ที่ตั้งทักทายผู้คนในจุดต่างๆ นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ผ่าน ONESIAM SuperApp โดยผู้ใช้งานสามารถรับรู้เรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับจุดต่างๆ ติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมในการ Co-creating Communities for a Better World ไปกับ NEXTOPIA และมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจาก Green Points
NEXTOPIA ขับเคลื่อนด้วย Communities & Friends of NEXTOPIA เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า
NEXTOPIA เปิดพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ ชวนทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรม สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกและสังคม ผ่าน ECO-workshop, Exhibition โดยมี Community Room ใจกลางกรุงเทพฯ เปิดให้ทุกคนมาทำงาน ค้นหาแรงบันดาลใจ และเป็นศูนย์กลางกิจกรรมคอมมูนิตี้เพื่อคุณและโลกที่ดีขึ้น ตลอด 365 วัน
ทุกคนสามารถมาร่วม Join us in the Making of a Better World ร่วมตระหนักรู้และขับเคลื่อนประเด็นสำคัญระดับโลก ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรคอมมูนิตี้ ผู้นำความคิด และสื่อมวลชนหลากหลาย กว่า 30 คอมมูนิตี้ พร้อมด้วย Friends of NEXTOPIA บุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพและผู้นำความคิด เช่น เข็มอัปสร สิริสุขะ (Little Big Green), ภัทรดนัย เสตสุวรรณ (เขื่อน),อมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) ,ชารีย์ บุญญวินิจ (Uncle Ree), จินต์ สถาพรสถิตย์สุข (GROM),พิมพ์ลดา ไชยปรีชาเวทย์ (PEAR is hungry), ทราย สก๊อต (Sea You Strong), อินทิพร แต้มสุขิน (Maxdicine), วรัท จันทยานนท์ , จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์, นพ.ศรัณย์ นราประเสริฐกุล (หมอเน๋ง) เป็นต้น มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อโลกที่ดีกว่า
NEXTOPIA สร้างแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
NEXTOPIA ยังเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ผสานแนวคิด Sustainability + Equality + Inclusivity เห็นคุณค่าในพลังและศักยภาพของทุกคน เป็น Life Transformation ที่สร้างคุณค่าให้ทุกการมา NEXTOPIA ที่ทุกคนจะได้รับความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมรักษ์โลกและสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้
นำโดย ECOTOPIA เมืองแห่งคนรักษ์โลกที่เชื่อว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” พื้นที่ที่คัดสรรสินค้าและนวัตกรรมยั่งยืนจากผู้ประกอบการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ SMEs ทั่วประเทศถึงแบรนด์ระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านต่างๆ ที่มาร่วมในเมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต อาทิ แบรนด์ดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, Chan, MIIR, Sedar.W, Shima Park แห่งแรกในประเทศไทย, Somuti, Sudtana เป็นต้น และ NEXTOPIA ยังเป็นพื้นที่ Pet Welcome อีกด้วย
สำหรับสายดื่มกิน NEXTOPIA คัดสรรร้านอาหารและคาเฟ่ที่ยึดหลัก Sustainability ทุกแบรนด์ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อโลก ลดขยะและ Food Waste คัดแยกและจัดการอย่างถูกต้อง มุ่งสู่เป้าหมายลดขยะฝังกลบเป็นศูนย์ Zero Waste to Landfill ใช้พลังงานปลอดภัยจาก WP Energy พร้อมเมนูสุขภาพจากวัตถุดิบสดใหม่ สนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น ทุกจานผสานความอร่อยกับหัวใจแห่งความยั่งยืน พบร้านดังระดับโลกและไทย อาทิ L'antica Pizzeria Da Michele และ Gordon Ramsay Street Burger ที่มาเปิดร้านแรกในประเทศไทยที่ NEXTOPIA สยามพารากอน และ ยังมี %Arabica, A Keen House, City fresh, Crafter by Hobs, Dean & Deluca, Distar Fresh, Fallabella, Fatbro, FIKKA, Gelateria Kitokki, GROW by getfresh, Gong Cha, Henry fry, Hopsy. Story, Kyo Roll En, Nicolo, Piche, Shabu Baru, Shersanctuary Teabar, Small Table, Ta Lay Jai, ไก่ย่างเสือใหญ่, เตี๋ยวคอปเปอร์ คราฟท์, สรรพรส และยังมี Dots Coffee ร้านกาแฟที่มีผู้พิการทางสายตาเป็นพนักงาน, และ SC All-Day Morning Café คาเฟ่ที่มอบประสบการณ์ยามเช้าตลอดวัน อีกด้วย
ใจกลาง NEXTOPIA ยังมีบันได The Spiral ที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงชั้น 4 ซึ่งเป็น “EATELIER” Dining Entertainment ที่ผสานศิลปะ ดนตรี แฟชั่น และวัฒนธรรมการกินเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ เติมเต็มอรรถรสแห่งการกิน–ดื่มด้วย Live Bands & DJs สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกและชีวิตชีวา ทั้งกลางวันและกลางคืน
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต จุดหมายระดับโลกที่มอบคุณค่าให้ทุกการมาเยือน ทั้งต่อตนเอง สังคม และโลก จะเป็นแม่เหล็กทรงพลังที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน โดย สยามพารากอน ยังคงมุ่งมั่นมอบประสบการณ์เหนือตวามคาดหมาย สร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ครองตำแหน่งโกลบอลเดสติเนชั่นที่หนึ่งในใจของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก