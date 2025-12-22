CNN เลือกกรุงเทพมหานคร ที่ไอคอนสยาม เป็นฐานถ่ายทอดสด New Year’s Eve 2025 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในฐานะ Global Countdown Destination
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย - สำนักข่าวระดับโลก CNN เตรียมปักหมุดถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ New Year’s Eve 2025 จากกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ CNN ได้เลือก ‘ไอคอนสยาม’ แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี เป็นที่ตั้งของ CNN Asia-Pacific Live Studio พร้อมดึงผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่าง คริสตี้ ลู สเตาท์ (Kristie Lu Stout) และ วิลล์ ริปลีย์ (Will Ripley) ร่วมดำเนินรายการ เพื่อส่งสัญญาณภาพและเสียงแห่งความสุขจากประเทศไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกผ่านเครือข่ายข่าว CNN ทั้งในแพลตฟอร์มทีวีและดิจิทัล
การประกาศเลือกกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการจัดงานและการถ่ายทอดสดอีเวนต์ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังนับเป็นครั้งแรกที่ CNN จัดตั้งสตูดิโอถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ของช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีจากศูนย์กลางเอเชียแปซิฟิกสู่สายตาชาวโลก
สำหรับการจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2026” ในปีนี้ ‘ไอคอนสยาม’ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โครงการที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกในรอบ 30 ปี จาก MAPIC AWARDS 2025 ได้ผนึกกำลังความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นภายใต้แนวคิด “A Global Phenomenal Celebration at the Icon Unrivaled” เพื่อสะท้อนถึงบทบาทของไทยที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการเคานต์ดาวน์ที่คนทั่วโลกต้องมาเยือน โดยงานนี้มุ่งนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผสานความบันเทิงร่วมสมัยและการแสดงพลุรักษ์โลกสุดอลังการ ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
ความยิ่งใหญ่ของการจัดงานและถ่ายทอดสดระดับนานาชาติในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการระดับสากลของงานเคานต์ดาวน์ในไทย แต่ยังเป็นการประกาศก้องถึงศักยภาพของพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา และความพร้อมของกรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของภูมิภาค ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร ได้รับการคัดเลือกจาก CNN ให้เป็นหนึ่งในเมืองหลักของโลกสำหรับการถ่ายทอดสดบรรยากาศคืนส่งท้ายปี 2025 ร่วมกับมหานครชั้นนำอย่าง นิวยอร์ก, อาบูดาบี, ลอนดอน, โตเกียว และซิดนีย์ การถ่ายทอดสดจากประเทศไทยผ่านเครือข่ายของ CNN ในครั้งนี้ จึงนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำศักยภาพของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยในฐานะ Global Countdown Destination ที่มีความพร้อมและความโดดเด่นบนเวทีโลกอย่างแท้จริง
ไฮไลต์สำคัญของงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ประกอบด้วย การแสดงเหนือท้องฟ้า 4D Sky "In Eternity Reverence" to Honor Her Majesty The Queen Mother เพื่อน้อมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญ สร้างสรรค์โชว์สุดยิ่งใหญ่ 4 มิติเหนือท้องฟ้า ด้วยการแสดงพลุรักษ์โลก ผสานโดรน และไพโรเทคนิคสุดอลังการเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา จาก โครสตาร์ส (Crostars) ผู้นำด้านโชว์โดรนระดับโลกจากจีน และ โอคุจิ โยชิมาสะ (Okuchi Yoshimasa) ผู้กำกับการแสดงพลุรักษ์โลกมือรางวัลระดับโลกจากญี่ปุ่น และ The Global Performance พบกับเซอร์ไพรส์จากศิลปินไอคอนิกระดับโลก Mark Tuan (มาร์ค ต้วน) ที่จะมาสร้างสรรค์โชว์ร่วมกับศิลปินไอคอนิกของไทยครั้งแรกในคืนส่งท้ายปี พร้อมเนรมิตริเวอร์ พาร์ค ให้เป็นฟลอร์เต้นรำที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา The Largest Riverfront Dance Arena กับความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดจากดีเจและศิลปินแถวหน้าของไทยกว่า 200 คน เพื่อสร้างบรรยากาศการนับถอยหลังที่มีความคึกคักและสะท้อนพลังความสร้างสรรค์ของประเทศไทยอย่างครบทุกมิติ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านหลากหลายช่องทาง โดย CNN Live Studio จะเริ่มถ่ายทอดสดบรรยากาศการเฉลิมฉลองจากประเทศต่างๆ ระหว่าง เวลา 19.00 – 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เพื่อส่งสัญญาณออกอากาศสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและผู้ชมทั่วโลก
ขณะที่สถานีโทรทัศน์ของไทย อาทิ ไทยรัฐทีวี, ช่อง one31, ช่อง GMM25, ช่อง TNN16 และช่อง NBT พร้อมด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ของสื่อชั้นนำหลายสำนัก ได้แก่ Facebook ไทยรัฐออนไลน์, ช่อง one31, TNN, NBT, The Standard, ข่าวสด, มติชน, Feed จะเริ่มถ่ายทอดสดบรรยากาศการเฉลิมฉลองตั้งแต่เวลา 23.00 – 00.15 น. รวมถึงช่องทางออนไลน์ของไอคอนสยาม Facebook และ YouTube ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 16.15 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338