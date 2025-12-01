ไทยเปิดศูนย์ถ่ายทอดสด IBC - ศูนย์สื่อมวลชน ซีเกมส์ 2025 มูลค่า 1 พันล้าน

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แถลงข่าวเปิดตัว "ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติและศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33" โดยได้รับเกียรติจาก นายธันว์ วุฒิธรรม ประธานคณะที่ปรึกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน ที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการ 1 NBT Connext สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2568
นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติ (International Broadcast Center: IBC) และศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (Main Press Center: MPC / Sub Press Center: SPC) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยศูนย์ IBC ตั้งอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วิภาวดีรังสิต ที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยก่อสร้างด้วยงบประมาณสูงถึง 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์กลางหลักในการรับสัญญาณภาพและเสียงการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จำนวน 25 ชนิดกีฬา จากสนามหลัก คือ กรุงเทพมหานคร และชลบุรี ก่อนจะทำหน้าที่ผลิตและส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังสถานีโทรทัศน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
“การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้จะเป็นการถ่ายทอดสดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายหลัก ร่วมกับสถานโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T Sports 7 และสื่อพันธมิตรอีกมากมายที่จะเข้าร่วมถ่ายทอดสดกว่า 30 ชนิดกีฬา นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาให้สิทธิ์กีฬาที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนสหพันธ์กีฬาต่างๆ ต้องการถ่ายทอดผ่านทางแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อการเผยแพร่กีฬาชนิดนั้น ๆ โดยไม่หวังผลกำไรอีกด้วย” นางสุดฤทัย กล่าว
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า ศูนย์ MPC แห่งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารและภาพความประทับใจจากมหกรรมกีฬาแห่งอาเซียนในครั้งนี้ไปสู่ผู้ชมทั่วโลก ศูนย์ MPC ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูล สถิติ และอำนวยความสะดวกในการรายงานข่าวสารแก่สื่อมวลชน อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้การรายงานข่าวสารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีความมุ่งมั่นและได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกท่าน ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง ที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวของมิตรภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความสำเร็จของนักกีฬาจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้ประจักษ์แก่สาธารณชนโลก
สำหรับศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติ IBC เป็นอาคาร 3 ชั้น มีชั้นใต้ดินที่รองรับการจอดรถได้ 300 คัน ถูกออกแบบให้มีมาตรฐานระดับโลก เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายในประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องผลิตรายการขนาดใหญ่ 2 ห้อง ห้องควบคุมหลัก ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องแถลงข่าว ศูนย์ควบคุมโซเชียลมีเดีย รวมทั้งศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน MPC และ SPC เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จาก 11 ประเทศ ที่สามารถเชื่อมต่อทุกข้อมูลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ โดยในส่วนของศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน MPC กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร NBT Connext, ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน MPC จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์บริการ NT 2 ชั้น 3
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนประจำสนามแข่ง (SPC) อีกจำนวน 19 แห่ง อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาศาลาพระเกี้ยว, ห้องสมาคมผู้สื่อข่าวราชมังคลากีฬาสถาน, Island Hall ชั้น 3 แฟชั่นไอซ์แลนด์, สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี, VS Sports Club & Siam Polo Park จังหวัดสมุทรปราการ, Nakhon Pathom Gymnasium Stadium จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี
อนึ่ง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ชิงชัยรวม 50 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น 574 เหรียญทอง และมี 3 กีฬาสาธิต รวมถึง 1 กีฬาสร้างมูลค่า โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.seagames2025.org หรือ Facebook : SEA Games Thailand 2025