ไฟ-ฟ้า by ทีทีบีชวนชมนิทรรศการศิลปะวันเด็กแห่งชาติ 2569 ภายใต้แนวคิด “The Ordinary – We CHANGE”

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน เปิดตัว fai-fah Art Exhibition 2026 นิทรรศการศิลปะต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2569 ภายใต้แนวคิด “The Ordinary – We CHANGE เราอาจจะธรรมดา...แต่เรากำลังเปลี่ยนแปลงโลกในแบบของเรา” ตอกย้ำความเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีอย่างยั่งยืน
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี) เปิดเผยว่า ทีทีบีดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา Make REAL Change มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตทุกภาคส่วนบนกรอบ B+ESG ที่หลอมรวมธุรกิจและความยั่งยืนเป็นหนึ่งเดียว หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนี้คือ การลงทุนในศักยภาพของเยาวชน ผ่านแนวคิด “สอนให้จับปลา แทนการให้ปลา” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิทีทีบีมีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ประชาอุทิศ จันทน์ บางกอกน้อย สมุทรปราการ และนนทบุรี เป็นพื้นที่การเรียนรู้ฟรีสำหรับเยาวชนที่ขาดโอกาสอายุ 12 – 17 ปี เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและศิลปะ (Art & Life Skills)
สำหรับนิทรรศการศิลปะ “fai-fah Art Exhibition : The Ordinary – We CHANGE” ครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้นำเสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนการเติบโต แรงบันดาลใจ และพลังการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตจริงของเด็กไฟ-ฟ้า โดยเชื่อมั่นว่าศิลปะจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง และจุดประกายแรงบันดาลใจให้สังคมร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อไป โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 5 โซน ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านผลงานศิลปะจัดวาง (Installation Art) และมัลติมีเดียกว่า 80 ชิ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมในทุกมิติ ได้แก่
Change from Within การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากเวลาที่ใช่ แต่เริ่มจากการเข้าใจตัวเอง : ก่อนเปลี่ยนแปลงโลกเราต้องหยุดและมองเห็นก่อน พื้นที่เงียบสงบที่ชวนผู้ชม “หยุด” เพื่อสังเกตสิ่งธรรมดารอบตัว เสียงลมหายใจ ความว่าง และความรู้สึกที่เราเคยมองข้าม คือ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
The Ordinary Life สิ่งของธรรมดากลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังเปลี่ยนแปลง : อาทิ ภาพถ่าย ข้อความ โต๊ะ เก้าอี้ ถูกทำใหม่ด้วยการผสมผสานผลงานที่สื่อความหมายของเด็กไฟ-ฟ้าที่ถ่ายทอดความฝัน ความหวัง และการเติบโต คือ ศิลปะที่บอกว่า “ความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวเรา”
The Spark จุดกำเนิดของพลังการเปลี่ยนแปลง : ความธรรมดาที่มีความหมายและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของเยาวชนรุ่นใหม่ที่แสดงผ่านศิลปะและดิจิทัล เพื่อสื่อสารผลงานที่เต็มไปด้วยพลังของความตั้งใจและความหวัง ที่พร้อมจุดประกายพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ชม
Reflection ทบทวน : การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงในใจเราเอง โซนกระจกสะท้อนภาพผู้ชม พร้อมคำถามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
Together, We CHANGE การส่งต่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง : โซนสุดท้ายคือพื้นที่ที่ผู้ชมจะได้ฝากข้อความ ความตั้งใจ หรือคำขอบคุณไว้บนผนัง เพื่อให้ “การเปลี่ยนแปลง” เดินทางต่อจากเราสู่คนอื่น ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ นิทรรศการเปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 6 – 11 มกราคม 2569 เวลา 10:00 – 20:00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ห้อง Studio ชั้น 4 มาร่วมสัมผัสพลังความคิดสร้างสรรค์ของเด็กธรรมดา และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน