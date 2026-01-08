ชมฟรี นิทรรศการศิลปะ “ไฟ-ฟ้า” ต้อนรับวันเด็ก ตื่นตางานศิลปะกว่า 80 ชิ้น

ทีทีบี ชวนชมนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ “fai-fah Art Exhibition 2026: The Ordinary – We CHANGE” ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-11 ม.ค. 69 ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น.ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ห้อง Studio ชั้น 4 งานนี้ชมฟรี
“fai-fah Art Exhibition 2026: The Ordinary – We CHANGE” เป็นนิทรรศการศิลปะต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเยาวชนไฟ-ฟ้า ผ่านงานศิลปะกว่า 80 ชิ้น ที่ไม่เพียงตั้งโชว์…แต่ชวนให้ผู้ชมรู้สึก และตั้งคำถามกับโลกใบเดิมของเรา
นิทรรศการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ไม่ได้เริ่มจากการสร้างศิลปิน แต่เริ่มจากความเชื่อว่า ทุกเด็กมีศักยภาพ หากได้รับโอกาสที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด Make REAL Change ทีทีบี ลงทุนกับ “ศักยภาพของเยาวชน” อย่างจริงจัง ผ่านศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 5 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เยาวชนอายุ 12–17 ปี ได้เรียนรู้ทั้ง Art & Life Skills โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีเงื่อนไขว่าต้อง “เก่ง” ก่อนถึงจะเข้าได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีเยาวชนกว่า 12,000 คนเติบโตจากพื้นที่เล็ก ๆ เหล่านี้ และบางคนกำลังส่งเสียงของตัวเองออกมา ผ่านงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้
The Ordinary – We CHANGE เพราะความธรรมดา…ไม่เคยไร้พลัง นิทรรศการครั้งนี้ไม่ได้เล่าเรื่องความสำเร็จแบบสำเร็จรูป แต่พาเราเดินทางผ่าน “กระบวนการเปลี่ยนแปลง” ของเด็กธรรมดาผ่าน 5 โซน ที่ออกแบบให้ผู้ชม รู้สึก มากกว่า ดู
• Pause / Begin พื้นที่เงียบที่ชวนให้เราหยุด ก่อนจะเปลี่ยนโลก หยุดฟังเสียงลมหายใจ ความว่าง และสิ่งเล็ก ๆ ที่เรามองข้าม เพราะการเปลี่ยนแปลงภายนอก มักเริ่มจากการรับฟังภายใน
• The Ordinary Life ความธรรมดาในชีวิตประจำวัน โต๊ะ เก้าอี้ ภาพถ่าย ข้อความ ถูกตีความใหม่ผ่านสายตาเด็กไฟ-ฟ้า จนเราเริ่มเห็นว่า สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้…อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
• The Spark จุดกำเนิดของพลัง งานศิลปะและดิจิทัลที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงาม แต่เพื่อ “สื่อสาร” ความตั้งใจ ความหวัง และเสียงของเยาวชนรุ่นใหม่
• Reflection โซนกระจกที่ไม่ได้สะท้อนแค่ภาพเรา แต่สะท้อนคำถามเรียบง่าย ว่าแท้จริงแล้ว…การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด อาจเริ่มจากใจเราเอง
• Together, We Change เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่อาจเกิดขึ้นเพียงลำพัง พื้นที่ที่ชวนผู้ชมฝากข้อความ ความตั้งใจ หรือคำขอบคุณ เพื่อส่งต่อพลังเล็ก ๆ นี้ให้เดินทางต่อไป
นิทรรศการที่ไม่ได้บอกว่า “เด็กคืออนาคต” แต่ทำให้เราเห็นว่า เด็กคือปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลง fai-fah Art Exhibition 2026: The Ordinary – We CHANGE เปิดให้เข้าชมฟรี ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ห้อง Studio ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 6–11 มกราคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น.