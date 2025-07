สกพอ. MOU เขตศก.พิเศษอากาศยานเจิ้งโจว ร่วมขับเคลื่อนพัฒนามหานครการบินไทย-จีน

สกพอ. MOU ร่วมมือ เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (ZAEZ)ขับเคลื่อนพัฒนามหานครการบินไทย-จีน โปรโมทพื้นที่ EEC พร้อมหารือเมืองซูโจว – เซี่ยงไฮ้ รับฟังความเห็นนักลงทุนโครงการ EECitiเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC และ ดร. เกา เผิง (Dr. GUO Peng), Executive Director เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Economy Zone: ZAEZ) ร่วมประชุมหารือและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งพันธมิตรมหานครการบิน (Aerotropolis Alliance) ระหว่างไทยกับจีน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การคมนาคมขนส่ง การค้าและการลงทุน นวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมและการศึกษา ในพื้นที่ EEC โดยมีศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ดร. จอห์น ดี คาซาร์ดา (Dr. John D. Kasarda) ประธานสถาบันเมืองการบินแห่งประเทศจีนและประธานที่ปรึกษา ZAEZ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Economy Zone Administrative Committee) เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สกพอ. กล่าวว่า การร่วมมือกับ ZAEZ เป็นไปตามแผนความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ว่าด้วยการส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงโครงการ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) ซึ่งตลอดการศึกษาดูงาน ZAEZ เห็นได้ว่า ZAEZ และเมืองเจิ้งโจว เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมอย่างรอบด้านระดับนานาชาติของจีนภาคกลาง ทั้งทางบก ราง และอากาศ อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีมีเครือข่ายกับบริษัทด้านการบินและอากาศยาน รวมถึงอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีศักยภาพทั้งในและนอกประเทศจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหานครการบินภาคตะวันออก (EEC Aerotropolis)โดย สกพอ. จะผลักดันให้ ZAEZ พิจารณาช่วยดึงดูดบริษัทที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในไทย เพิ่มการจ้างแรงงานไทย ตลอดจนช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ภาคผลิตของไทยต่อไปทั้งนี้ คณะจาก สกพอ. ยังได้เข้าพบหารือกับ Ms. Zhang Min รองผู้ว่าการมณฑลเหอหนาน และคณะผู้บริหารรัฐบาลมณฑลเหอหนานอีกด้วยสำหรับศักยภาพความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเหอหนาน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการบินและโลจิสติกส์ 2.ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3. ด้านการท่องเที่ยว เพื่อขยายผลในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ ยังได้ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเมือง Suzhou Industrial Park (SIP) ซึ่งมีพื้นที่รวม 288 ตร.กม. ที่มีการพัฒนาโซนเมืองน่าอยู่อัจฉริยะโดยการร่วมทุนกับสิงคโปร์ 80 ตร.กม. ให้เป็นต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่พัฒนาโดย Suzhou Chinese Consortium Holding Co., Ltd. (SIPC) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมทั้งการใช้ระบบ Intelligent Operation Center (IOC) บริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ สกพอ. ยังได้หารือกับหน่วยงาน East China Architectural & Design Institute (ECADI) บริษัทสถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรมและเมืองชั้นนำ ที่มีผลงานการวางผังเมืองเซี่ยงไฮ้ ซูโจว และประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง โดย ECADI ได้แสดงความเจตจำนงในความร่วมมือการออกแบบผังเมือง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (EECiti) อีกด้วยพร้อมกันนี้ สกพอ. ได้ประชาสัมพันธ์โอกาสการลงทุน และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC และโครงการ EECiti ซึ่งบริษัท Gongliang One Network Technology ได้จัดกิจกรรมให้ สกพอ. บรรยายในหัวข้อ “EEC Investment Vision Forum: Gateway to EECiti and Smart Living in Thailand” ณ ห้องประชุม World Expo สำนักงาน ECADI เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นของนักลงทุนต่อโครงการ EECiti และมีผู้บริหารระดับสูงจากบนิษัทในประเทศจีนกว่า 50 รายเข้าร่วม ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลายด้านอาทิ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: CSCEC, CCCC, CITIC Construction 2) ด้านพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี: LONGi, PowerChina, CETC 3) ด้านดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ: Alibaba Cloud, TikTok (China), Boss Software 4) ด้านการเงิน: Shanghai Stock Exchange, Haitong Securities, AIIB 5) ด้านการแพทย์และสุขภาพ: Ping An Healthcare, Aier Eye Hospital และ 6) ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว: Maple Leaf Education, Hailiang, Jinjiang Hotels เป็นต้นโดย สกพอ. จะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากนักลงทุนของประเทศจีนที่ได้รับ นำไปประกอบการพัฒนาโครงการในพื้นที่ EEC และหากสนใจลงทุนในพื้นที่โครงการ EECiti สามารถประสานงานเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ สกพอ. ได้ต่อไป