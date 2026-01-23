Prime E Truck ผนึก DeepWay เปิดตัวหัวลากไฟฟ้าอัจฉริยะ วิ่งไกลกว่า 440 กม.

บริษัท ไพร์ม อี ทรัค จำกัด (Prime E Truck) ผู้นำด้านโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ DeepWay ผู้พัฒนาเทคโนโลยีรถหัวลากไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลก พร้อมเปิดตัวรถหัวลากไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุด “DeepWay Star 6x4” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยจากดีเซลสู่พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ Prime E Truck ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดจำหน่ายรถหัวลากไฟฟ้า DeepWay แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมขนส่งไทยสู่ยุค “โลจิสติกส์สีเขียว” ที่มุ่งลดต้นทุนพลังงาน ควบคู่การลดการปล่อยคาร์บอนในระยะยาว
นายณรงค์ สกุลศิริรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม อี ทรัค จำกัด กล่าวว่า Prime E Truck มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งเชิงพาณิชย์ของไทยสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์สามารถเปลี่ยนผ่านจากดีเซลสู่ไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่าทางธุรกิจ
ด้าน Mr. Tan Chang Yu ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายวิศวกรรมของ DeepWay เปิดเผยว่า ประเทศไทยถือเป็นฐานยุทธศาสตร์สำคัญของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความร่วมมือกับ Prime E Truck จะช่วยสร้างระบบนิเวศ “รถ + บริการ” (Vehicle + Service) ที่สมบูรณ์ เพื่อรองรับการเติบโตของรถบรรทุกไฟฟ้าในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
สำหรับ DeepWay Star 6x4 เป็นรถหัวลากไฟฟ้าอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเพื่องานขนส่งหนักและการวิ่งระยะไกล มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจาก CATL ขนาด 600 kWh รองรับระยะทางวิ่งมากกว่า 440 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (Full Load) ใช้อัตราสิ้นเปลืองพลังงานเฉลี่ยเพียง 1.3 kWh ต่อกิโลเมตร พร้อมการรับประกันแบตเตอรี่ 6 ปี หรือ 1.2 ล้านกิโลเมตร และระบบขับขี่อัจฉริยะระดับ L2
นายพัทธนัย วนาศรีสันต์ รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด บริษัท ไพร์ม อี ทรัค จำกัด ระบุว่า รถรุ่นนี้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงในประเทศไทยแล้ว ให้ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและต้นทุนที่น่าพอใจอย่างมาก เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้า Fleet ขนาดกลาง–ใหญ่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อาหาร อีคอมเมิร์ซ และซัพพลายเชนที่ต้องการลดต้นทุนพลังงานและ Carbon Footprint
Prime E Truck เตรียมเปิดรับจอง DeepWay Star 6x4 อย่างเป็นทางการในราคา 6.55 ล้านบาท พร้อมส่วนลดพิเศษ 300,000 บาท สำหรับ 100 คันแรก และตั้งเป้ายอดขายปีแรก 100 คัน ควบคู่การขยายดีลเลอร์และศูนย์บริการทั่วประเทศ พร้อมลงทุนศูนย์เทคนิคและคลังอะไหล่ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านบริการหลังการขายในระยะยาว