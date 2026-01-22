Svolt vs Donut Lab เปิดศึกน้ำลายแบตเตอรี่รถ EV จวก "5 นาทีชาร์จเต็ม" ผลิตจริงแค่มโน!?

วงการรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่โลกกำลังทวีความร้อนแรงสุดขีดหลังจากเวที CES 2026 จบไป เพราะคำประกาศเขย่าโลกของบริษัท Donut Lab ทำให้มีเสียงทักท้วงจากผู้เล่นตัวจริงในอุตสาหกรรมอย่าง Svolt ซึ่งมองว่าเทคโนโลยี "All-Solid-State Battery" ที่ถูกสปอตไลต์ส่องกลางเวทีนั้นอาจเป็น “แบตเตอรี่ที่ยังไม่มีอยู่จริง”
ต้นเรื่องมาจากฝั่งจีน เมื่อ Svolt Energy บริษัทแบตเตอรี่ที่แยกตัวมาจาก Great Wall Motor ออกมาแสดงท่าทีรุนแรงอย่างไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก โดยประธานบอร์ดของ Svolt ให้สัมภาษณ์สื่อจีน และพาดพิงตรงไปที่ Donut Lab สตาร์ทอัปจากฟินแลนด์ ที่เพิ่งขึ้นเวที CES 2026 พร้อมประกาศว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตตของ Donut Lab พร้อมผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว
แต่ Svolt ไม่เห็นด้วย โดยกล่าวค่อนข้างแรงว่าสเปกที่มีการเคลมนั้นขัดแย้งกันเอง และมองว่าอุตสาหกรรมกำลังถูกปั่นกระแส ทั้งจากการตลาดและตลาดทุน พร้อมย้ำว่าโซลิดสเตตแบตเตอรี่ ยังเร็วเกินไปสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
*** หนังคนละม้วน?
หากมองที่ฝั่ง Donut Lab โลกพบว่ามีการเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งโดยสิ้นเชิง โดยบนเวที CES 2026 ดาวรุ่งอย่าง Donut Lab เปิดตัวแบตเตอรี่ All-Solid-State ที่อ้างว่าสร้างมาตรฐานใหม่ให้โลกยานยนต์ EV ซึ่งตัวเลขที่มีการประกาศออกมา ล้วนทำให้ทั้งวงการต้องหันมองทันที
เริ่มตั้งแต่ความหนาแน่นพลังงาน 400 Wh/kg หมายความว่าแบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานได้ 400 วัตต์-ชั่วโมง ต่อ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกว่าแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้รถวิ่งได้ไกลขึ้น น้ำหนักเบาลง หรือเก็บพลังงานได้มากขึ้นในขนาดเท่าเดิม
Donut Lab ยังเคลมว่าสามารถชาร์จเต็มภายใน 5 นาทีโดยไม่ต้องจำกัดที่ 80% อายุการใช้งานสูงถึง 100,000 รอบ ใช้งานได้ตั้งแต่อากาศหนาวจัด -30°C ถึงร้อนทะลุจุดเดือด 100°C โดยยังรักษาความจุได้มากกว่า 99%
ทั้งหมดนี้ไม่มีลิเธียม ไม่ใช้แร่หายาก และต้นทุนการผลิตใกล้เคียง LFP หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตซึ่งราคาประหยัดกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมชนิดอื่น
Donut Lab ยังยืนยันว่าแบตเตอรี่ชุดนี้ได้เริ่มนำไปใช้งานจริงแล้วกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ Verge Motorcycles ซึ่งจะออกวิ่งบนถนนจริงในไตรมาสแรกของปี 2026
*** มโนไปเอง?
คำถามใหญ่ของคนในวงการแบตเตอรี่ EV นั้นไม่ใช่สเปก แต่คือแบตเตอรี่นี้มีความพร้อมเชิงอุตสาหกรรมจริงหรือไม่ เพราะหากอ้างอิงจากเกณฑ์วัดระดับความพร้อมของเทคโนโลยี Technology Readiness Level (TRL) ซึ่งใช้กันในองค์กรใหญ่อย่าง NASA จะพบว่าปัจจุบันแบตเตอรี่โซลิดสเตตของโลกส่วนใหญ่ ยังอยู่ในช่วง *ทดลองเชิงวิศวกรรม* เท่านั้น
แม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่ของโลก ก็ยังดำเนินการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตอย่างระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น Toyota ที่เล็งผลิตจริงราวปี 2030, หรือ BYD ตั้งเป้ารถสาธิตสำหรับแบตเตอรี่โซลิดสเตตในปี 2027 และบริษัท CATL ที่วางแผนเริ่มผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตล็อตเล็กปี 2027
ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าการก้าวข้ามจากห้องแล็บสู่โรงงาน ไม่ได้ง่ายแค่ตัวเลขบนสไลด์แน่นอน ดังนั้น หากถามว่างานนี้ใครพูดจริง ใครพูดเกินจริง เราอาจต้องมองแบบเป็นธรรมทั้ง 2 ฝั่ง คือฝั่ง Svolt ที่เป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่พบเจอปัญหาจริงในสายการผลิต อาจต้องมองว่าคำเตือนของ Svolt สะท้อนความยากของโลกความจริง ขณะที่ฝั่ง Donut Lab ซึ่งเป็นสตาร์ทอัปสายบุก ที่ต้องการทำให้โลกเห็นก่อน จึงกล้าประกาศเพราะเชื่อว่ามีของอยู่ในมือ แม้จะไม่เปิดเผยเทคโนโลยีทั้งหมด
ที่สุดแล้ว คำถามที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ว่า “ใครโกหก?” แต่คือเทคโนโลยีนี้จะขยายการผลิตหรือ scale ได้เร็วแค่ไหน และทนต่อการใช้งานจริงในระยะยาวหรือไม่ ซึ่งหากโซลิดสเตต สามารถแจ้งเกิดได้จริงในเวลาที่รวดเร็วกว่าที่ค่ายใหญ่คาด โลกจะได้เห็นโครงสร้างอุตสาหกรรม EV และพลังงานที่เปลี่ยนแปลงทันที.