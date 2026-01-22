'แฟลช เอ็กซ์เพรส' ยืนยันไทยยังไม่เจ๊ง แค่เกมโลจิสติกส์มันยาก

'แฟลช เอ็กซ์เพรส' ไทยยังไม่เจ๊ง แค่เกมมันยาก หลังโซเชียลตั้งคำถาม ปมปิดบริการมาเลเซีย บริษัทชี้แจงยอมรับแรงกดดันโครงสร้างธุรกิจและคลังสินค้า แต่ยืนยันระบบในไทยยังเดิน พนักงานและโครงข่ายยังทำงาน ท่ามกลางการแข่งขันโลจิสติกส์ที่เดือด
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย จากผลพวงการปิดบริการในมาเลเซียบริษัทแจงว่าปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยยังมีศักยภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งการปรับโครงสร้างธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการยุติการดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย รวมถึงสถานการณ์สินค้าล้นคลังที่สะสมมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเต็มระบบเพื่อบริหารจัดการคลังสินค้าให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเซาธ์ อีส เอเชีย แฟลช เอ็กซ์เพรส ยืนยันว่าทุกกระบวนการยังคงดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งด้านบุคลากร ระบบโลจิสติกส์ และการให้บริการลูกค้า โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับความเชื่อมั่นของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปัจจุบันมีระดับการแข่งขันที่สูงส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวด้านบุคลากรและทรัพยากรในตลาดแรงงาน รวมถึงการดึงตัวพนักงานระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้มีการขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านที่ยังคงให้ความไว้วางใจและสนับสนุน โดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเร่งแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการสื่อสารความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังคงมีความแข็งแกร่งมีเสถียรภาพ และพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน แม้ต้องเผชิญกับความท้าทาย และกระแสกดดันในช่วงเวลานี้
ปัจจุบัน แฟลช เอ็กซ์เพรส ในประเทศไทยมีพนักงานกว่า 40,000 คน มีคลังคัดแยกและศูนย์กระจายสินค้า 66 แห่ง มีรถขนส่งพัสดุทุกประเภทมากกว่า 50,000 คัน มีจุดให้บริการรับส่งพัสดุ และจุดบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ และร้านค้าทั่วประเทศมากกว่า 25,000 แห่ง
ด้านแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประเมินว่า โดยภาพรวมแล้ว ตลาดขนส่งพัสดุในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัยสำคัญ ทั้งการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง การขยายตัวของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ ตลอดจนต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าพลังงาน และต้นทุนด้านระบบไอที ส่งผลโดยตรงให้ผู้ให้บริการหลายรายต้องเร่งปรับโครงสร้างองค์กร ควบคู่กับการลดต้นทุน และทบทวนกลยุทธ์การขยายธุรกิจในบางประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ขณะเดียวกัน เหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ในวงกว้างอย่างชัดเจน ไม่เฉพาะผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาสินค้าคงค้างและความล่าช้าในการคัดแยกพัสดุ ซึ่งถือเป็นผลกระทบเชิงระบบที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูพอสมควร ทั้งนี้ หลายบริษัทในอุตสาหกรรมต่างเผชิญสถานการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวด้านบุคลากรในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในระยะหลัง ยังสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะอย่างเข้มข้น ทั้งในสายปฏิบัติการ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ซึ่งโดยสภาพแล้ว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
สำหรับ แฟลช เอ็กซ์เพรส แหล่งข่าวมองว่า ฐานโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยที่บริษัทมีอยู่จำนวนมาก ทั้งเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า ระบบขนส่ง และจุดให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงศักยภาพการแข่งขันในระยะกลางถึงระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว ความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของตลาด ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ยังคงตึงตัวต่อเนื่อง
"ทิศทางของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในช่วงถัดจากนี้ จะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบริษัทในการปรับตัวจากการแข่งขันเชิงราคา ไปสู่การแข่งขันด้านประสิทธิภาพ เทคโนโลยี และความยั่งยืนเป็นหลัก ซึ่งในที่สุดแล้ว จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าผู้เล่นรายใดจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจไว้ได้ในระยะยาว" แหล่งข่าวกล่าว