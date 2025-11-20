ซีว่า ลอจีสติกส์และมิชลิน ฉลองครบรอบ 22 ปีแห่งความร่วมมือด้านซัพพลายเชนในประเทศไทย

ซีว่า ลอจีสติกส์บริหารจัดการซัพพลายเชนแบบครบวงจรให้แก่มิชลินในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 การดำเนินงานในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา จากการขยายคลังสินค้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ความร่วมมือมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 20 พฤศจิกายน 2568 – ซีว่า ลอจีสติกส์ (CEVA Logistics) และมิชลิน (Michelin) ฉลองครบรอบ 22 ปีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในประเทศไทยภายในงาน 2025 Safety and Sustainability Week ของซีว่าซึ่งจัดขึ้น ณ คลังสินค้า Thailand Sustainable Warehouse (TSW) ของมิชลิน ในจังหวัดชลบุรี ซีว่าเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการซัพพลายเชนแบบครบวงจรของมิชลิน ทั้งมีส่วนสนับสนุนนวัตกรรม ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และความยั่งยืน ซึ่งช่วยให้มิชลินสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงแก่ลูกค้าทั่วภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ‘All Sustainable’ ของบริษัทฯ
เฉลิมฉลอง 22 ปีแห่งความร่วมมือในประเทศไทย:
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซีว่า ลอจีสติกส์และมิชลินเริ่มทำงานร่วมกันครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2541 ความร่วมมือนี้ได้ขยายมายังประเทศไทยและมาเลเซียในปี พ.ศ. 2546 สำหรับประเทศไทยความร่วมมือยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายคลังสินค้า การปรับปรุงการดำเนินงาน และการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ซีว่าในฐานะพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของมิชลินได้บริหารจัดการการดำเนินงานของคลังสินค้าทั้งสี่แห่งในประเทศไทยและกระจายยางรถยนต์มิชลินไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ความร่วมมืออันยาวนานนี้เกิดจากความมุ่งมั่นร่วมกันในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ และการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
ยกระดับความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความปลอดภัย:
ในงาน Safety and Sustainability Week 2025 ซีว่าได้เผยถึงแผนงานด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนที่ออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านห่วงโซ่อุปทานของมิชลินในประเทศไทย โครงการเหล่านี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองบริษัทในการปลูกฝังค่านิยม ‘People and planet first’ สอดคล้องกับการดำเนินงานในแต่ละวัน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มีความหมายต่อชุมชนทั่วประเทศ ความปลอดภัยยังคงเป็นค่านิยมหลักของทั้งมิชลินและซีว่าอันเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ซีว่าดำเนินโครงการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety, and Environment: HSE) อย่างจริงจังเพื่อปกป้องพนักงานและส่งมอบโซลูชันโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) ฉบับปรับปรุงใหม่ของมิชลินที่จะถูกนำไปใช้และติดตามผลในทุกคลังสินค้าเริ่มตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์:
ทั้งซีว่าและมิชลินได้ตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ท้าทาย รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 นอกจากนี้ ซีว่ายังสนับสนุนมิชลินให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 จากการขนส่งลง 28% ภายในปี พ.ศ. 2573 (อ้างอิงจากระดับปี พ.ศ. 2562) ผ่านแนวทางปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน โดยโครงการริเริ่มในปัจจุบันประกอบไปด้วย:
• ใช้ไฟ LED 100% และพลังงานไฟฟ้าคาร์บอนต่ำในโรงงานของซีว่า
• การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุลิเธียมไอออน (MHE)
• การนำรถหัวลากไฟฟ้ามาใช้ พร้อมแผนขยายกองยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)
ทั้งสองบริษัทจะเดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อปูทางไปสู่ระบบนิเวศโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป
นาย Brunno Matta รองประธานฝ่าย Contracts Logistics ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของซีว่า ลอจีสติกส์กล่าวว่า “ซีว่า ลอจีสติกส์ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรระยะยาวกับมิชลินในประเทศไทยในการร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานใหม่ด้านโซลูชันซัพพลายเชนที่ยั่งยืนและเปี่ยมด้วยนวัตกรรม ซีว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมสร้างสรรค์โซลูชันแห่งอนาคตร่วมกับมิชลินเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจและชุมชนในประเทศไทย”
นาย Ahmadreza Bahrami รองประธานฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของมิชลินกล่าวเสริมว่า “มิชลินให้ความสำคัญกับความร่วมมืออันยาวนานกับซีว่า ลอจีสติกส์ในประเทศไทยเช่นกัน ความร่วมมือนี้ช่วยให้เราเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับซัพพลายเชน และผลักดันความยั่งยืนให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการสนับสนุนจากซีว่า เราจึงสามารถก้าวหน้าได้เร็วขึ้นและเปิดโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้มากยิ่งขึ้น ในอนาคต มิชลินมั่นใจว่าความร่วมมือของเราจะยังคงสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม และขับเคลื่อนเราให้เข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวด้านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น”