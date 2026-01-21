xs
xsm
sm
md
lg

Toyota Urban Cruiser EBELLA เอสยูวีไฟฟ้าพื้นฐาน Suzuki ลุยตลาดอินเดีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Toyota Urban Cruiser EBELLA เอสยูวีไฟฟ้ารุ่นเล็กพื้นฐานเดียวกับ Maruti Suzuki e Vitara เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่อินเดีย แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 543 กม. (ARAI) คาดราคาเริ่มต้นราว 2 ล้านรูปี หรือประมาณ 7 แสนบาท


Urban Cruiser EBELLA ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโตโยต้าที่จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศอินเดีย ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับ Maruti Suzuki e Vitara ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าพิกัด B-SUV (มีแผนเปิดตัวในไทยต้นปี 2569 โดยเป็นการนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันจากอินเดีย) แต่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ด้านหน้าและด้านท้ายเพื่อให้เหมาะสมกับแบรนด์โตโยต้า

ระบบขับเคลื่อนถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ โดยรุ่นย่อย E2 และ E3 ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 174 แรงม้า (128 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 189 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหน้า พร้อมแบตเตอรี่ Lithium Iron-Phosphate ขนาดความจุ 61 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 543 กม. ต่อ 1 ชาร์จ (ตามมาตรฐาน ARAI ของอินเดีย)

ส่วนรุ่นเริ่มต้น E1 ที่มีราคาจำหน่ายเข้าถึงง่ายกว่า ปรับลดกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าลงเหลือ 144 แรงม้า (106 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุดเท่ากันที่ 189 นิวตัน-เมตร พร้อมลดขนาดความจุแบตเตอรี่ลงเหลือ 49 กิโลวัตต์ชั่วโมง ทำระยะทางขับขี่ได้สูงสุด 440 กม. บนมาตรฐานทดสอบเดียวกัน


ดีไซน์ด้านหน้าของ Urban Cruiser EBELLA มาพร้อมไฟหน้า LED รูปทรง C-shaped คล้ายกับโตโยต้าอีกหลายรุ่น ด้านท้ายยังคงไฟท้ายทรงเดียวกับ e Vitara แต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยด้วยหลอด LED แบบจุดวางเรียงกัน เสริมหล่อด้วยล้ออัลลอยทูโทน 18 นิ้ว

ห้องโดยสารติดตั้งอุปกรณ์ครบครันทั้งเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้าหุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์สลับผ้า หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ 10.25 นิ้ว และหน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ระบบ Wireless Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมลำโพง JBL ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์หลัง และพนักพิงเบาะหลังพับแยกแบบ 40:20:40 เป็นต้น


รุ่นท็อปสุด (E3) มีการเพิ่มเติมระบบความปลอดภัย ADAS ประกอบด้วย ระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ (ACC), ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลน (LKA), ระบบเตือนรถออกนอกเลน (LDW), ระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขณะถอยหลัง (RCTA), ระบบเตือนมุมอับสายตา (BSM), ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Pre-collision system) และระบบไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive High Beam)

ขณะที่รุ่นเริ่มต้นและรุ่นกลางก็มีอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานแบบครบๆ เช่น ถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบเบรก ABS/EBD, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill hold assist, ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS และระบบเบรกป้องกันการชนซ้ำ Multi-collission Brake เป็นต้น





Toyota Urban Cruiser EBELLA เอสยูวีไฟฟ้าพื้นฐาน Suzuki ลุยตลาดอินเดีย
Toyota Urban Cruiser EBELLA เอสยูวีไฟฟ้าพื้นฐาน Suzuki ลุยตลาดอินเดีย
Toyota Urban Cruiser EBELLA เอสยูวีไฟฟ้าพื้นฐาน Suzuki ลุยตลาดอินเดีย
Toyota Urban Cruiser EBELLA เอสยูวีไฟฟ้าพื้นฐาน Suzuki ลุยตลาดอินเดีย
Toyota Urban Cruiser EBELLA เอสยูวีไฟฟ้าพื้นฐาน Suzuki ลุยตลาดอินเดีย
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น