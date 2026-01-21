Toyota Urban Cruiser EBELLA เอสยูวีไฟฟ้าพื้นฐาน Suzuki ลุยตลาดอินเดีย

Toyota Urban Cruiser EBELLA เอสยูวีไฟฟ้ารุ่นเล็กพื้นฐานเดียวกับ Maruti Suzuki e Vitara เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่อินเดีย แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 543 กม. (ARAI) คาดราคาเริ่มต้นราว 2 ล้านรูปี หรือประมาณ 7 แสนบาท
Urban Cruiser EBELLA ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโตโยต้าที่จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศอินเดีย ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับ Maruti Suzuki e Vitara ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าพิกัด B-SUV (มีแผนเปิดตัวในไทยต้นปี 2569 โดยเป็นการนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันจากอินเดีย) แต่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ด้านหน้าและด้านท้ายเพื่อให้เหมาะสมกับแบรนด์โตโยต้า
ระบบขับเคลื่อนถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ โดยรุ่นย่อย E2 และ E3 ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 174 แรงม้า (128 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 189 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหน้า พร้อมแบตเตอรี่ Lithium Iron-Phosphate ขนาดความจุ 61 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 543 กม. ต่อ 1 ชาร์จ (ตามมาตรฐาน ARAI ของอินเดีย)
ส่วนรุ่นเริ่มต้น E1 ที่มีราคาจำหน่ายเข้าถึงง่ายกว่า ปรับลดกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าลงเหลือ 144 แรงม้า (106 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุดเท่ากันที่ 189 นิวตัน-เมตร พร้อมลดขนาดความจุแบตเตอรี่ลงเหลือ 49 กิโลวัตต์ชั่วโมง ทำระยะทางขับขี่ได้สูงสุด 440 กม. บนมาตรฐานทดสอบเดียวกัน
ดีไซน์ด้านหน้าของ Urban Cruiser EBELLA มาพร้อมไฟหน้า LED รูปทรง C-shaped คล้ายกับโตโยต้าอีกหลายรุ่น ด้านท้ายยังคงไฟท้ายทรงเดียวกับ e Vitara แต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยด้วยหลอด LED แบบจุดวางเรียงกัน เสริมหล่อด้วยล้ออัลลอยทูโทน 18 นิ้ว
ห้องโดยสารติดตั้งอุปกรณ์ครบครันทั้งเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้าหุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์สลับผ้า หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ 10.25 นิ้ว และหน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ระบบ Wireless Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมลำโพง JBL ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์หลัง และพนักพิงเบาะหลังพับแยกแบบ 40:20:40 เป็นต้น
รุ่นท็อปสุด (E3) มีการเพิ่มเติมระบบความปลอดภัย ADAS ประกอบด้วย ระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ (ACC), ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลน (LKA), ระบบเตือนรถออกนอกเลน (LDW), ระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขณะถอยหลัง (RCTA), ระบบเตือนมุมอับสายตา (BSM), ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Pre-collision system) และระบบไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive High Beam)
ขณะที่รุ่นเริ่มต้นและรุ่นกลางก็มีอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานแบบครบๆ เช่น ถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบเบรก ABS/EBD, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill hold assist, ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS และระบบเบรกป้องกันการชนซ้ำ Multi-collission Brake เป็นต้น