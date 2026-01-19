ราคาน่าโดน! Honda Jazz ปรับโฉมย่อยที่จีนขายแค่ 3 แสนบาท จำกัดเพียง 3,000 คัน

Honda Fit (หรือ Jazz ที่เคยวางจำหน่ายในประเทศไทย) ถูกปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ที่ประเทศจีน พร้อมขุมพลังเบนซินล้วน 1.5 ลิตร เกียร์ CVT วางขายจำกัดเพียง 3,000 คัน ราคาเดียว 66,800 หยวน หรือประมาณ 300,000 บาทถ้วน
Honda Fit โฉมไมเนอร์เชนจ์ที่ประเทศจีนดังกล่าว มีวางจำหน่ายเพียง 1 รุ่นย่อย คือ รุ่น 1.5L CVT เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่มองหารถยนต์คันแรก บำรุงรักษาง่าย ทนทาน ราคาถูก อีกทั้งยังมาพร้อมการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ตลอดอายุการใช้งาน วางจำหน่ายแบบจำกัดจำนวนเพียง 3,000 คันทั่วประเทศเท่านั้น
ดีไซน์ด้านหน้าของ Fit เวอร์ชันจีนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง จากไฟหน้าดวงโตถูกเปลี่ยนเป็นไฟ LED ทรงเรียวแบบสองชั้นดีไซน์โฉบเฉี่ยว กันชนตกแต่งด้วยกระจังสีดำเน้นความสปอร์ต ติดตั้งล้อกระทะ 15 นิ้วพร้อมฝาครอบ ตัวถังมีให้เลือกเพียง 3 สี คือ สีเหลือง Fiery Yellow, สีน้ำเงิน Dynamic Blue และสีขาว
ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีเทาและดำ ติดตั้งหน้าจอกลางขนาด 10.1 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อแพล็ตฟอร์ม HUAWEI HiCar, Baidu CarLife+ และ Apple CarPlay แบบไร้สายทั้งหมด รวมถึงติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัล 7 นิ้ว และพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ 2 ก้าน
เนื่องจากเป็นรุ่นที่เน้นราคาจำหน่ายเข้าถึงง่าย จึงถูกติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานแบบพอใช้งานทั่วไป เช่น เบาะวัสดุผ้า, เบาะคนขับปรับมือ 6 ทิศทาง, ระบบปรับอากาศแบบธรรมดาแบบดิจิทัล, กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแต่ไม่มีระบบพับไฟฟ้า, เบรกมือแบบก้านดึง และลำโพง 2 ตำแหน่ง เป็นต้น
ส่วนระบบความปลอดภัยมีเพียงระบบพื้นฐาน เช่น ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSA, ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS, ระบบเบรก ABS/EBD, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA, ระบบเตือนแรงดันลมยาง TPMS รวมถึงถุงลมนิรภัยมีเฉพาะคู่หน้าและด้านข้างคู่หน้าเท่านั้น
ส่วนขุมพลังมีเฉพาะเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ i-VTEC ความจุ 1.5 ลิตร Earth Dreams Technology กำลังสูงสุด 124 แรงม้า (91 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 145 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT ทำความเร็วสูงสุดได้ 188 กม./ชม. อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 17.9 กม./ลิตร (WLTP)
แม้ว่าเครื่องยนต์บล็อกดังกล่าวจะไม่ได้มีความโดดเด่นด้านความแรงเหมือนกับเครื่องยนต์เทอร์โบ และไม่ได้ประหยัดน้ำมันสุดโต่งเหมือนกับไฮบริด แต่ฮอนด้าเน้นย้ำว่ามีอายุการใช้งานยาวนานไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพราะแม้แต่ Fit เจเนอเรชันแรกอายุกว่า 20 ปี ก็ยังสามารถพบเห็นใช้งานบนท้องถนนได้ทั่วไป
GAC Honda ยังมีโปรโมชันดึงดูดลูกค้าอย่างวางเงินจองเพียง 99 หยวน (ประมาณ 450 บาท) มีสิทธิ์ลุ้นชิงโชคของรางวัลอย่าง PlayStation 5, หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock, ไดร์เป่าผม Dyson หรือลำโพง Harman Kardon รวมถึงมีแคมเปญแฟลชเซลส์มอบส่วนลด 600 หยวน (ประมาณ 2,700 บาท) เฉพาะเวลา 2 ทุ่มของทุกวันอีกด้วย