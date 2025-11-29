เปิดตัว GWM POER SAHAR Diesel 2.4T เคาะราคาพิเศษเริ่ม 799,000 บาท

GWM POER SAHAR Diesel ใหม่ กระบะขุมพลังดีเซล 2.4 ลิตร มีให้เลือก 3 รุ่นย่อย เคาะราคาพิเศษเริ่มต้น 799,000 บาท เฉพาะ 300 คันแรก จากราคาปกติเริ่มต้น 849,000 บาท
GWM (Thailand) ประกาศราคาจำหน่ายทางการ GWM POER SAHAR Diesel ขุมพลังดีเซล 2.4 ลิตร โดยมีราคาพิเศษช่วงเปิดตัว กับส่วนลด 50,000 บาท สำหรับ 300 คันแรก ดังนี้ รุ่น 2WD PRO ราคา 799,000 บาท (ปกติ 849,000 บาท) รุ่น 2WD ULTRA ราคา 899,000 บาท (ปกติ 949,000 บาท) และรุ่น 4WD ULTRA ราคา 999,000 บาท (ปกติ 1,049,000 บาท)
GWM POER SAHAR Diesel ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบ VGT ขนาดความจุ 2.4 ลิตร กำลังสูงสุด 184 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 480 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500 - 2,500 รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ สามารถเลือกได้ทั้งรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ และขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้า (เฉพาะรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ)
อัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ย 14 กิโลเมตรต่อลิตร (ในรุ่น 2WD) และ 13.5 กิโลเมตรต่อลิตร (ในรุ่น 4WD) ตามมาตรฐาน NEDC
ระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนพร้อมคอยล์สปริง ด้านหลังแบบแหนบซ้อน ระบบดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ มาพร้อมระบบพวงมาลัยไฟฟ้า พร้อมปรับน้ำหนักตามความเร็ว สามารถปรับน้ำหนักพวงมาลัยได้ 3 รูปแบบ คือ Light, Comfort และ Sport พร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นย่อย
ตัวถังมีขนาดความยาวตลอดคัน 5,445 มม. ความกว้าง 1,991 มม. ความสูง 1,924 มม. และความยาวฐานล้อ 3,350 มม. ทุกรุ่นติดตั้งล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว พร้อมยางขนาด 265/60 R18 สามารถลุยน้ำลึกได้สูงสุด 800 มม. เวอร์ชันไทยมีเฉพาะรุ่น 4 ประตูเท่านั้น
ดีไซน์ภายนอกเน้นความสปอร์ตด้วยกระจังหน้าสีดำ ราวหลังคาและบันไดข้างสีดำ กรอบหน้าต่างโทรดำ ไฟหน้าและไฟท้ายรมดำ ไฟหน้าแบบ Intelligent LED พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบ Follow me home มีระบบไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High/Low Beam Adjustment (ยกเว้นรุ่น 2WD PRO)
ห้องโดยสารตกแต่งเน้นความเรียบหรู ติดตั้งเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ ทุกรุ่นติดตั้งเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง เบาะนั่งด้านหลังสามารถปรับเอนได้สูงสุด 33 องศา พร้อมพับแยกแบบ 40:20:40
หน้าจออินโฟเทนเมนท์แบบสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว (รุ่น 2WD PRO เป็นขนาด 12.3 นิ้ว) รองรับ Apple CarPlay / Android Auto มีระบบนำทาง พร้อมที่ชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ช่องจ่ายไฟ 220 โวลต์ ช่องจ่ายไฟ USB หน้าและหลัง มีระบบ App Control รองรับการสั่งล็อก-ปลดล็อก ควบคุมกระจกหน้าต่าง และเปิดแอร์ผ่านสมาร์ทโฟนจากระยะไกล
ระบบช่วยเหลือการขับขี่และความปลอดภัย 26 รายการ เช่น Low-Speed Adaptive Cruise Control (TJA), Forward Collision Warning System (FCW), Lane Departure Warning System (LDW), Lane Keeping Assist System (LKA), 360-Degree Surround View Camera