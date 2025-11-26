ขับ Fortuner Leader G Plus ใหม่ -ออปชันแน่นขึ้น ขับสบาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

โตโยต้าเพิ่มทางเลือกใหม่ให้สาย PPV ด้วยการเปิดตัว Toyota Fortuner Leader G Plus รุ่นย่อยที่ยกระดับจากรุ่น G เดิม พร้อมปรับราคาเพิ่มขึ้น 39,000 บาท เป็น 1,439,000 บาท แลกกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยที่จัดให้อย่างคุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ 7 ที่นั่งที่ครบตั้งแต่โรงงานโดยไม่ต้องเพิ่มของแต่งภายหลัง
ออปชันเพิ่มแบบจับต้องได้ ในรุ่น Leader G Plus ได้แก่ ด้านความปลอดภัย: กล้องมองรอบคัน 360 องศา (PVM) ,ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning) ,ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (TMN) ,ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSM) ,ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) ,แจ้งเตือนลมยาง (TPMS)
ด้านความสะดวกสบาย ประกอบด้วย ประตูท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ ,ล้ออัลลอยสีพิเศษ 18 นิ้ว ,เบาะคู่หน้า ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง,หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay / Android Auto ,แอร์อัตโนมัติแยกฝั่ง พร้อมช่องแอร์รอบคัน
จากการทดสอบขับ เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร ยังคงเป็นขุมพลังหลัก ให้กำลังขับเคลื่อนที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ให้การตอบสนองที่มั่นใจและประหยัดพอสมควรในสไตล์ PPV
-ช่วงล่าง ปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า ลดอาการกระด้างเมื่อเจอผิวถนนขรุขระ แม้ยังคงบุคลิกแข็งแกร่งแบบ PPV แต่โดยรวมขับสบายขึ้นอย่างชัดเจน
-พวงมาลัย มีน้ำหนักดี ควบคุมง่าย ทั้งการเลี้ยวในเมืองและการขับทางไกล ความมั่นคงในความเร็วสูงทำได้ดีการใช้งานในเมือง อาจรู้สึกว่าจังหวะเร่งไม่ฉับไวเท่ารถนั่งทั่วไป แต่ตอบสนองได้เพียงพอ และใช้งานคล่องตัวสำหรับรถขนาดนี้
-ทางไกล เป็นจุดเด่น เดินทางได้นิ่ง มั่นใจ และมีสมรรถนะในการบรรทุกคนเต็มคันได้ดี
ภายในห้องโดยสารยังคงความกว้างขวางตามสไตล์ Fortuner พร้อมวัสดุและการตกแต่งที่พรีเมียมขึ้น ไฮไลต์ภายในรุ่น Leader G Plus เบาะหนังสีดำดีไซน์สปอร์ต ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ,มาตรวัดพร้อมจอสี TFT 4.2 นิ้ว ,ระบบความบันเทิง 8 นิ้ว พร้อมลำโพง 6 ตำแหน่ง ,ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้าย–ขวา ,ช่องแอร์ครบทั้ง 3 แถว ,เบาะแถว 2 ปรับเอน–เลื่อนหน้า-หลังได้ ,เบาะแถว 3 พับ 50:50 เพิ่มพื้นที่สัมภาระ โดยรวมพื้นที่ห้องโดยสารตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมือง และการเดินทางไกลแบบครอบครัว รองรับผู้โดยสาร 7 คนได้อย่างลงตัว
สรุป Toyota Fortuner Leader G Plus เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ PPV ที่ครบอุปกรณ์ตั้งแต่โรงงาน เน้นความคุ้มค่า ปลอดภัย และขับสบายขึ้นกว่าเดิม ช่วงล่างนุ่มขึ้น ออปชันจัดเต็ม สมราคาที่เพิ่มขึ้น 39,000 บาท
เป็นรุ่นที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างความคุ้มค่าและความพรีเมียมของ Fortuner ได้อย่างลงตัว ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน.