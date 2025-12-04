Nissan KAIT เอสยูวีรุ่นเล็กพื้นฐาน KICKS เปิดตัวที่บราซิล

Nissan KAIT เอสยูวีรุ่นเล็กพื้นฐานเดียวกับ KICKS ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศบราซิล พ่วงขุมพลังเบนซินล้วน 1.6 ลิตร 113 แรงม้า เน้นเจาะตลาดอเมริกาใต้โดยเฉพาะ
หากดูเผินๆ หลายคนอาจคิดว่านี่คือรถเอสยูวีรุ่นใหม่ถอดด้ามจากค่ายนิสสัน แต่แท้จริงแล้ว KAIT เป็นรถเอสยูวีขนาดเล็กที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกับ KICKS เจเนอเรชันแรก แต่ปรับเปลี่ยนดีไซน์เน้นความหรูหราทันสมัยยิ่งขึ้น ตั้งราคาจำหน่ายเริ่มต้นไว้ที่ 117,900 เรอัลบราซิล หรือประมาณ 710,000 บาท
ดีไซน์ด้านหน้าของ KAIT เน้นความหรูหราทันสมัยด้วยไฟหน้าดีไซน์เรียวยาว พร้อมแถบเชื่อมไฟหน้าเข้าไว้ด้วยกัน ไฟส่องสว่างเวลากลางวันติดตั้งแยกไว้บริเวณกันชน ส่วนด้านท้ายมีการออกแบบไฟท้าย LED ใหม่ ตกแต่งด้วยแถบสีดำ Piano Black ประดับด้วยตัวอักษร KAIT ขนาดใหญ่บนประตูท้าย
บริเวณเสา C-pillar ยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายกราฟิก แตกต่างจากเวอร์ชันของ KICKS ที่มีลักษณะเป็นสีดำล้วน ทุกรุ่นมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว และยางขนาด 205/55 เป็นมาตรฐาน ซึ่งแม้ว่า KAIT จะมีดีไซน์แปลกตาไปจากนิสสันรุ่นอื่นๆ ที่เราคุ้นชิน แต่นิสสันบราซิลระบุว่าดีไซน์ของ KAIT ได้แรงบันดาลใจมาจากเอสยูวีระดับไอคอนอย่าง Patrol นั่นเอง
ห้องโดยสารของ KAIT ถูกปรับเปลี่ยนรายละเอียดแตกต่างไปจาก KICKS อยู่บ้าง ทั้งดีไซน์ของแผงคอนโซลหน้าและช่องแอร์ แต่โดยรวมแล้วมีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ คล้ายคลึงกัน มาพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว และหน้าจอความบันเทิงแบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว ความละเอียด 1024x960 พิกเซล รองรับ Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย และมีที่ชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายมาให้
ขุมพลังของ Nissan KAIT เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.6 ลิตร รหัส HR16DE เอาใจลูกค้าชาวอเมริกาใต้ที่เน้นความทนทานและค่าบำรุงรักษาต่ำ ให้กำลังสูงสุด 110 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 146 นิวตัน-เมตร และหากเติมเชื้อเพลิงเอธานอลจะเรียกกำลังสูงสุดได้ 113 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 149 นิวตัน-เมตร
ระบบเกียร์มีเฉพาะ XTRONIC CVT ที่เน้นความนุ่มนวลและความประหยัดน้ำมัน พร้อมฟังก์ชัน D-Step ที่สามารถจำลองอัตราทดได้ 6 จังหวะ และโหมด Sport เพื่อเรียกพละกำลังได้ทันท่วงทีตั้งแต่รอบต่ำ
ด้านระบบความปลอดภัยถูกติดตั้ง Nissan Safety Shield ที่ประกอบไปด้วย ระบบป้องกันการชนด้านหน้า Forward Collision Warning (FCW), ระบบเตือนรถออกนอกเลน Intelligent Lane Departure Warning (LDW), ระบบช่วยเบรกพร้อมตรวจจับคนเดินถนน Intelligent Emergency Braking and Pedestrian Detection (P-FEB) และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผัน Adaptive Cruise Control (ICC) เป็นต้น
Nissan KAIT ถูกแบ่งออกเป็น 4 รุ่นย่อยที่บราซิล ได้แก่ รุ่น Active, รุ่น Sense Plus, รุ่น Advance Plus และรุ่น Exclusive โดยมีราคาจำหน่ายอยู่ระหว่าง 117,990 - 152,990 หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 710,000 - 920,000 บาท