KIA EV2 รถไฟฟ้า B-SUV เตรียมลุยตลาดยุโรปเน้นราคาเข้าถึงง่าย

KIA EV2 รถยนต์ไฟฟ้าพิกัด B-SUV ถูกเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่งาน Brussels Motor Show 2026 ประเทศเบลเยียม เน้นตัวถังขนาดกะทัดรัด ราคาจำหน่ายเข้าถึงง่าย แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 448 กม. ต่อชาร์จ (WLTP)
KIA EV2 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสุดของค่าย เน้นเจาะตลาด B-SUV ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับที่ 2 ของทวีปยุโรป ดีไซน์ภายนอกถูกออกแบบภายใต้แนวคิด "Opposites United" โดยยังคงรูปลักษณ์บึกบึนตามฉบับเอสยูวี ตัวถังมีความยาวประมาณ 4 เมตร ความยาวฐานล้อ 2,565 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับการใช้งานในเมือง
KIA EV2 ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า มีให้เลือก 2 ขนาดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย โดยรุ่น Standard-range ติดตั้งมอเตอร์กำลังสูงสุด 145 แรงม้า (107 กิโลวัตต์) อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 8.6 วินาที ส่วนรุ่น Long-range ลดกำลังลงมาเล็กน้อยเหลือ 136 แรงม้า (100 กิโลวัตต์) อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. เพิ่มขึ้นเป็น 9.5 วินาที ทั้งคู่ทำความเร็วสูงสุดได้ 160 กม./ชม.
แบตเตอรี่ของรุ่น Standard-range มีขนาดความจุ 42.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 317 กม. ตามมาตรฐาน WLTP ส่วนรุ่น Long-range เพิ่มขนาดแบตเตอรี่เป็น 61.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 448 กม. โดยทั้งสองรุ่นติดตั้งสถาปัตยกรรมไฟฟ้า 400 โวลต์ รองรับการชาร์จด่วนแบบ DC ชาร์จจาก 10% - 80% ในเวลา 30 นาที (รุ่น Standard-range ใช้เวลา 29 นาที)
เกียระบุว่าห้องโดยสารของ EV2 ได้แรงบันดาลใจมาจาก "กล่องปิกนิก" เน้นตกแต่งด้วยวัสดุผ้า พร้อมแผงแดชบอร์ดที่โอบล้อมผู้โดยสารช่วยเพิ่มความรู้สึกอบอุ่น ติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนท์ ccNC ที่ประกอบด้วย 3 จอ ได้แก่ จอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 12.3 นิ้ว จอระบบปรับอากาศขนาด 5.3 นิ้ว และจอกลางแบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว เสริมด้วยไฟตกแต่งห้องโดยสารเพื่อเพิ่มบรรยากาศยามค่ำคืน
เบาะนั่งตอนหลังยังสามารถปรับเลื่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาจาก 885 มิลลิเมตร เป็นสูงสุด 958 มิลลิเมตร มาพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายขนาด 403 ลิตร (เมื่อเลื่อนเบาะไปข้างหน้าจนสุด) และยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระใต้ฝากระโปรงหน้าอีก 15 ลิตร
KIA EV2 เลือกติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนท์ ccNC Lite ที่มีต้นทุนถูกกว่าระบบ ccNC ปกติ แต่เกียระบุว่ายังคงฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน และสามารถอัปเกรดแบบ OTA (Over-the-air) ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Kia App มีระบบกุญแจ Digital Key ผ่านระบบ NFC และยังมีระบบเสียง Harman/Kardon ให้เลือกอีกด้วย
ทั้งนี้ KIA EV2 ที่วางจำหน่ายในตลาดยุโรปจะถูกผลิตขึ้นประเทศสโลวาเกีย โดยจะเริ่มเดินสายการผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ขณะที่กำหนดวางจำหน่ายพร้อมการประกาศราคาจะมีขึ้นอีกครั้งภายหลัง