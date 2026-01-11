MAZDA CX-6e เอสยูวีไฟฟ้าดีไซน์ล้ำเปิดตัวยุโรป ระยะวิ่งไกล 483 กม.

Mazda CX-6e เอสยูวีไฟฟ้าดีไซน์สุดล้ำถูกเปิดตัวครั้งแรกที่ยุโรป พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 258 แรงม้า แบตเตอรี่ระยะทางขับขี่ไกลสุด 483 กม. (WLTP) ห้องโดยสารชูไฮไลต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 26 นิ้ว
Mazda CX-6e ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่งาน Brussels Motor Show 2026 จัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ถูกพัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม EPA1 ร่วมกับ Changan สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยยังคงจุดขายดีไซน์ Kodo - Soul of Motion เอกลักษณ์ของมาสด้าที่ถูกยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และตัวถังสีม่วง Nightfall Violet ที่ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรก
มอเตอร์ไฟฟ้าของ Mazda CX-6e มีกำลังสูงสุด 258 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 290 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังไปยังล้อคู่หลังด้วยเกียร์แบบ Single-speed อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 7.9 วินาที ความเร็วสูงสุด 185 กม./ชม. ทำงานคู่กับแบตเตอรี่ Lithium Iron Phosphate (LFP) ขนาดความจุ 78 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ระยะทางขับขี่สูงสุดเคลมไว้ที่ 483 กม. ตามมาตรฐาน รองรับการชาร์จด่วน (DC) กำลังไฟสูงสุด 195 กิโลวัตต์ ชาร์จจาก 10% - 80% ภายในเวลา 24 นาที และรองรับการชาร์จกระแสสลับ (AC) สูงสุด 11 กิโลวัตต์
ภายในห้องโดยสารสามารถเลือกได้ 3 สี (ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย) ได้แก่ สีเบจ Warm Beige, สีดำ Black Maztex และสีทูโทนที่รวมเอาสีม่วง Amethyst และสีขาว White Maztex เข้าไว้ด้วยกัน
บริเวณคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 26 นิ้ว ที่มีความยาวครอบคลุมไปถึงพื้นที่ของผู้โดยสารตอนหน้า สามารถแบ่งหน้าจอออกเป็นสองฝั่งเพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยไม่รบกวนสมาธิของผู้ขับขี่ อีกทั้งยังมีหน้าจอ Head-up display ที่สามารถแสดงข้อมูลนำทางแบบเสมือนจริง และระบบควบคุมผ่านท่าทาง (Gesture control) โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มหรือสัมผัสหน้าจอ
Mazda CX-6e ยังเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยการติดตั้งระบบสั่งงานด้วยเสียงที่สามารถตอบรับคำสั่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศ เปิดกระจกหน้าต่าง หรือค้นหาจุดหมายปลายทาง รวมถึงมีฟังก์ชันควบคุมตัวรถจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน และระบบแชร์กุญแจแบบบลูทูธได้อีกด้วย
ระบบความปลอดภัยของ Mazda CX-6e มีการติดตั้งถุงลมนิรภัย 9 ตำแหน่ง พร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่มากมาย เช่น ระบบ Smart Brake Support, ระบบ Lane Keeping Assist และระบบ Blind Spot Monitoring ทำงานผ่านกล้องความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์จำนวนมากที่ถูกติดตั้งไว้รอบคัน
ส่วนการวางจำหน่าย Mazda CX-6e ในตลาดยุโรปจะมีขึ้นช่วงฤดูร้อนของปีนี้