ฉลองวันขอบคุณพระเจ้า “Thanksgiving” สไตล์อเมริกันดั้งเดิม ณ ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น+บาร์

โกจิ คิทเช่น + บาร์ ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรมแบง ค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค, ขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเทศกาล วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ในบรรยากาศอบอุ่น พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูต้นตำรับสไตล์อเมริกันที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์ แขกจะได้ลิ้มลองเมนูคลาสสิกของเทศกาล Thanksgiving อาทิ ซุปฟักทอง ไก่งวงอบ แฮมอบมัสตาร์ดน้ำผึ้ง และ Duck Roulade เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแสนอร่อย เช่น ฟักทองบัตเตอร์นัทย่าง มันหวานทอด เบบี้แครอทย่างราดซอสบัลซามิก Parsnip Gratin รสละมุน Brussels Sprouts ย่าง ถั่วแขกอบซอส มันฝรั่งบด และ Stuffing เสิร์ฟคู่กับซอสแครนเบอร์รีและ Giblet Gravy
นอกจากนี้ยังมีเมนูนานาชาติให้เลือกสรร อาทิ โคลด์คัตและชีสนำเข้า ซีฟู้ดออนไอซ์ (ขาปูคิงแคร็บ หอยเชลล์ กุ้ง ปูม้า หอยแมลงภู่ หอยหวาน และกั้ง) หอยนางรมสด ซูชิและซาชิมิ รวมถึงไลฟ์สเตชันพาสต้าเส้นสด หอยเชลล์ฮอกไกโดกับเห็ดทรัฟเฟิล ริซอตโต้หมึกดำ และสลัดปลาหมึก
สำหรับเมนูเอเชีย แขกสามารถลิ้มลองเมนูซิกเนเจอร์ของโกจิ คิทเช่น + บาร์ อย่างติ่มซำและชาบู รวมถึงเมนูรสเลิศอื่น ๆ เช่น กระเพาะปลาน้ำแดง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิว ซีฟู้ดต้มยำ และอาหารตะวันตกยอดนิยมอย่าง ราวิโอลีไข่ขาวทรัฟเฟิล, ราวิโอลีผักโขม พิซซ่าเห็ดป่า และซี่โครงหมูย่าง
พิเศษตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ พบกับเมนูจาก ประเทศมอลตาและโครเอเชีย ณ มุมอาหารเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมเนื้อคุณภาพระดับพรีเมียม อาทิ เนื้อดรายเอจไพรม์ริบ สเต็กเนื้อวากิว ซี่โครงแกะออสเตรเลีย และหมูกรอบ เสิร์ฟสดใหม่ที่ Live Carving Station
ในโอกาสแห่งความขอบคุณนี้ ห้องอาหารยังเตรียมของหวานต้นตำรับอเมริกัน เช่น พายฟักทองและพายพีแคน พร้อมขนมหวานไทยและนานาชาติ ไอศกรีมโฮมเมด และอีกมากมาย ที่จะเติมเต็มค่ำคืนแห่งความสุขให้สมบูรณ์แบบ
โปรโมชันบุฟเฟต์ดินเนอร์วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) จะมีให้บริการวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.30 – 22.00 น. ราคา 2,499 บาท++ต่อท่าน
ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์ตั้งอยู่ที่ชั้น G โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค จุดหมายปลายทางแห่งการรับ ประทานอาหาร เหมาะสำหรับมื้อพิเศษกับคนสำคัญ งานเลี้ยงครอบครัว หรือการเฉลิมฉลองกับเพื่อน ๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือจองผ่าน https://sevn.ly/xW2lenoJ
ติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์: www.gojikitchenbangkok.com
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/gojikitchenandbar
ไลน์: @gojikitchenbar
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline