พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เชิญชวนครอบครัวสร้างความทรงจำแสนประทับใจกับครั้งแรกของแพ็กเกจ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส

พัทยา ประเทศไทย, 22 ตุลาคม 2568 – พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort and Spa) โอเอซิสสุดหรูริมทะเลแห่งใหม่ใกล้หาดจอมเทียน เชิญชวนครอบครัวสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนสุดประทับใจท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมด้วยความสุขของทุกวัย กับการเปิดตัวแพ็กเกจ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) ครั้งแรกของรีสอร์ต “Discover Seaside Escape” โปรแกรมพักผ่อน 3 วัน 2 คืน ที่พร้อมให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย เติมเต็มความสัมพันธ์ และสร้างความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนร่วมกัน
แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส คือประสบการณ์พิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงสมาชิกกับผู้คน สถานที่ และสิ่งที่พวกเขารัก โดยที่พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา ถ่ายทอดความสนุกและเสน่ห์ของรีสอร์ตสำหรับครอบครัวผ่านแพ็กเกจ “Discover Seaside Escape” ซึ่งอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ เวิร์กช็อปทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ด้านอาหาร ที่จะช่วยสร้างช่วงเวลาแห่งความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก ๆ
การเดินทางเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 แขกผู้เข้าพักจะได้พักผ่อนในห้องพักที่กว้างขวางและโปร่งสบาย ก่อนร่วมสนุกกับกิจกรรมทำว่าวริมชายหาดจอมเทียน ท่ามกลางสายลมทะเลและวิวอ่าวไทยที่งดงาม จากนั้นอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติยามเย็นที่ห้องอาหารโกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ (Goji Kitchen Grill & Bar) ห้องอาหารสไตล์มาร์เก็ตเพลสที่เปี่ยมชีวิตชีวา พร้อมครัวเปิดและสเตชั่นปรุงอาหารสดใหม่ให้ทุกคนได้ลิ้มลอง
เช้าวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน แขกจะได้อิ่มอร่อยบุฟเฟต์อาหารเช้าสำหรับสามท่านที่ Goji Kitchen Grill & Bar ก่อนออกเดินทางไปตลาดปลาจอมเทียน เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่นและการนำปลาสดขึ้นจากทะเล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชายฝั่งแห่งนี้ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากนั้นสามารถเลือกวัตถุดิบทะเลสดๆ เพื่อนำกลับให้เชฟมากฝีมือของรีสอร์ตรังสรรค์เมนูพิเศษมื้อกลางวัน
เมื่อกลับมาที่รีสอร์ต แขกจะได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยกิจกรรมยืดกล้ามเนื้อยามเช้า ก่อนร่วมสนุกในกิจกรรม “Paint & Sip” ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเป็นศิลปินในตัวเอง โดยระหว่างที่เด็ก ๆ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก ผู้ปกครองสามารถเพลิดเพลินกับม็อกเทลเพิ่มความสดชื่น เสร็จแล้วจึงอิ่มอร่อยกับมื้อกลางวันสุดพิเศษจากวัตถุดิบทะเลสดที่เลือกไว้ในตอนเช้าที่ Goji Kitchen Grill & Bar
ช่วงบ่ายเติมความกระปรี้กระเปร่าด้วยคลาสมวยไทยเพื่อการออกกำลังกาย หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมริมชายหาดอย่างเปตองหรือฟุตบอล รวมถึงเวิร์กช็อปทำพาสต้า จากนั้นปิดท้ายด้วยการผ่อนคลายและทบทวนเรื่องราวการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นที่ผ่านมาตลอดทั้งวัน พร้อมกับเพลิดเพลินกับมื้อค่ำที่ ลา ฟามิลิอาเร (La Familiare) ร้านอาหารอิตาเลียนสุดหรู จากนั้นในเช้าวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เริ่มต้นวันใหม่ด้วยคลาสพิลาทิสบนเสื่อ ตามด้วยอาหารเช้าที่ Goji Kitchen Grill & Bar เพื่อบอกลากันด้วยความทรงจำแสนพิเศษ
แพ็กเกจ “Discover Seaside Escape” เปิดให้จองเพียง 5 สิทธิ์เท่านั้น ผู้สนใจสามารถร่วมประมูลแพ็กเกจนี้ได้ที่ https://moments.marriottbonvoy.com/en-us/moments/20286 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 โดยใช้คะแนนสะสม แมริออท บอนวอย เริ่มต้นเพียง 90,000 คะแนน!
แมริออท บอนวอย ให้มากกว่าการเข้าพักในโรงแรม ด้วยพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ระดับโลกกว่า 30 แบรนด์ ครอบคลุมกว่า 10,000 จุดหมายปลายทาง พร้อมโปรแกรมสะสมคะแนนและประสบการณ์เหนือระดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส กรุณาเข้าไปที่ moments.marriottbonvoy.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3316 8542 หรือติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้
เว็บไซต์: www.pattayamarriott.com
Facebookwww.facebook.com/pattayamarriott
Instagramwww.instagram.com/pattayamarriott
Line@pattayamarriott