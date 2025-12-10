Smart #6 EHD ซีดานรุ่นแรกขุมพลัง PHEV วิ่งต่อเนื่องไกล 1,810 กม.

Smart #6 EHD เก๋งซีดานรุ่นแรกของค่ายมีภาพปรากฏก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีน พ่วงขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด 435 แรงม้า ระยะทางขับขี่ต่อเนื่องไกลสูงสุดถึง 1,810 กม. (CLTC)
กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเผยภาพและรายละเอียด Smart #6 EHD ซึ่งเป็นรถยนต์ซีดานรุ่นแรกของ Smart ภายใต้การบริหารงาน ร่วมกันระหว่าง Mercedes-Benz AG และ Zhejiang Geely Holding Group ซึ่งตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าระดับพรีเมียมในจีนและอีกกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
Smart #6 EHD ถือเป็นรถยนต์ที่มีขนาดตัวถังใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของสมาร์ท มีความยาวตลอดคันทั้งสิ้น 4,906 มม. ความกว้าง 1,922 มม. ความสูง 1,508 มม. และความยาวฐานล้อ 2,926 มม. หรือเทียบได้กับรถพิกัด D-segment อย่าง Toyota Camry และ Honda Accord เลยทีเดียว
ดีไซน์ตัวถังส่วนหน้ามีกลิ่นอายของ Mercedes-Benz CLA อยู่พอสมควร โดยเฉพาะเสา A ตลอดจนแนวขอบฝากระโปรงหน้า มาพร้อมไฟหน้ารูปทรงเรียวยาวพร้อมแถบตกแต่งสีดำที่เชื่อมไฟหน้าทั้งสองข้างเข้าไว้ด้วยกัน ขณะที่ส่วนท้ายถูกออกแบบประตูคู่หลังให้มีความยาวเป็นพิเศษ พร้อมฝาท้ายที่ลาดเทสไตล์รถคูเป้ พร้อมสปอยเลอร์ที่สามารถยกตัวได้ด้วยระบบไฟฟ้า
ปัจจุบันยังไม่มีรูปภายในห้องโดยสารของ Smart #6 EHD ปรากฏออกมา แต่ก็คาดว่าจะเน้นติดตั้งหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อรองรับความบันเทิงที่หลากหลาย ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดย Smart เช่นเดียวกับที่พบใน Smart #5 ก่อนหน้านี้
Smart #6 ขับเคลื่อนด้วยระบบปลั๊กอินไฮบริด EHD ที่ใช้พื้นฐานมาจากเทคโนโลยี NordThor Hybrid 2.0 ของ Geely ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 163 แรงม้า และมอเตอร์ไฟฟ้า ส่งกำลังด้วยเกียร์ DHT 3 สปีด พร้อมแบตเตอรี่แบบ Lithium Iron Phosphate
Smart #6 DHT สามารถขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนไกลสูงสุด 285 กม. และเมื่อทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันเต็มถังจะวิ่งได้ไกลสูงสุดมากถึง 1,810 กม. ตามมาตรฐาน CLTC โดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9 ลิตร ต่อ 100 กม. หรือประมาณ 25.6 กม./ลิตร
ทั้งนี้ Smart #6 DHT คาดว่าจะทำตลาดเฉพาะประเทศจีนเท่านั้น โดยมีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี 2569 ที่จะถึงนี้ ขณะที่ตลาดยุโรปจะยังคงเน้นรถยนต์ขนาดเล็กต่อไป