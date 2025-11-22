ขนกันถี่ยิบ!ยึดอีก 2 ล็อตเกือบ 3 ล้านเม็ด ทั้งซุกเก๋งแฝงตัวเที่ยวรับหนาว-อีกรายนัดส่งถึงตลาดกลางเมือง

เชียงราย - ทหาร-ตร.ตชด.สกัดแก๊งขนยาบ้า 2 ราย เบ็ดเสร็จเกือบ 3 ล้านเม็ด พบทั้งยัดรถเก๋งแฝงตัวเที่ยวรับลมหนาวถูกจับคาด่านกิ่วทัพยั้ง อีกรายขนถึงตลาดกลางเมือง
วันนี้ (22 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร้อย ตชด.327 และหมวดสุนัขทหาร (มว.สท.) กองกำลังผาเมือง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรารถที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนพหลโยธินตรงด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง หมู่บ้านปงตอง หมู่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน ตามปกติท่ามการจราจรที่มีรถสัญจรไปมามากขึ้นในช่วงท่องเที่ยวฤดูหนาว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น Accord สีบรอนซ์ทอง ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ขับมาจากทาง อ.แม่จัน มุ่งหน้าจะไปทาง อ.เมืองเชียงราย ท่าทางมีพิรุธจึงได้เรียกตรวจสอบ
พบมีนายทวีป อายุ 50 ปี ชาว ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขับมาตามลำพังคนเดียว เจ้าหน้าที่เห็นมีลักษณะต้องสงสัยเพราะเดินทางไกลไปท่องเที่ยวในฤดูหนาวที่ จ.เชียงราย เพียงคนเดียว จึงได้ขออนุญาตตรวจสอบภายในรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว
ปรากฎว่าภายในกระโปรงหลังมีห่อกระดาษไขบรรจุยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) นับรวมกันได้กว่า 100 ก้อนใหญ่ รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 1,000,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวนาทวีปเอาไว้
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทหารกองกำลงผาเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยเาสพติด นปส.เชียงราย (กก.2 บก.ปส.3) ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน
หลังจากคืน 21 พ.ย.ที่ผ่านมาได้สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้ลักลอบขนยาบ้าจากชายแดนด้าน จ.เชียงราย ไปส่งมอบให้กับเครือข่ายยาเสพติดที่ตลาดค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
เมื่อไปตรวจสอบบริเวณปากทางออกตลาดเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ 1 คัน และชายจำนวน 1 คนอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้ขอตรวจค้นรถพบกระสอบฟางในรถ 10 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้ากระสอบละ 200,000 เม็ดจำนวน 9 กระสอบ และอีก 1 กระสอบบรรจุ 198,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าจำนว 1,980,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมของกลางสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย.