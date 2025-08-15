Porsche เลือก "Hankook" เป็นยางมาตรฐานโรงงานสำหรับ Porsche Macan

ฮันกุก ไทร์ (Hankook) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มยางรถยนต์ระดับพรีเมียมและยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ด้วยยางรุ่น “Ventus S1 evo3 ev” ที่ได้รับเลือกเป็นซัพพลายเออร์ยางรถยนต์ (OE) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโฉมใหม่ล่าสุดของ Porsche Macan
ซึ่ง Porche Macan ถือเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดของแบรนด์ และการพัฒนารถเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าถือเป็นอีกก้าวสำคัญของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรู การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก ฮันกุก ไทร์ ในครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยี และบทบาทในฐานะพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลก
“การที่ Porsche Macan รุ่นรถยนต์ไฟฟ้า หนึ่งในรถรุ่นยอดนิยมของ Porsche เลือกใช้ยางของเรา ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในความร่วมมือระหว่าง ฮันกุก ไทร์ และผู้ผลิตรถสปอร์ตระดับโลก ” นาย จองโฮ พัค กรรมการผู้จัดการ ฮันกุก ไทร์ ภูมิภาคยุโรป กล่าว “เทคโนโลยีของเราพร้อมรองรับความต้องการของรถสปอร์ตไฟฟ้ารุ่นใหม่ในอนาคตแล้ว”
ยางรุ่น Ventus S1 evo3 ev ได้รับการออกแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับทั้งประสิทธิภาพในการขับขี่ และความสบายในขณะใช้งาน จุดเด่นสำคัญของยางรุ่นนี้ ได้แก่ การลดแรงต้านการหมุนขณะขับขี่เพื่อเพิ่มระยะทาง การทนต่อการสึกหรอสูงช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน รวมไปถึงการมีหน้ายางบริเวณตรงกลางกว้าง เพื่อให้รถยึดเกาะถนนและควบคุมรถได้ในทุกสภาพพื้นถนน นอกจากนี้ เพื่อรองรับน้ำหนักของรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้น (เช่น Porsche Macan ที่มีน้ำหนักประมาณ 2.4 ตัน) ยางรุ่นนี้จึงเสริมโครงยางให้แข็งแรงยิ่งขึ้น และใช้สายใยไฮบริดอะรามิด เพื่อรักษารถให้มีความคงตัวและมั่นคงแม้ขับด้วยความเร็วสูง
เทคโนโลยี Sound Absorber เฉพาะของ Hankook ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ต้นกระบวนการออกแบบ เพื่อลดเสียงรบกวนจากดอกยางและเพิ่มความสบายภายในห้องโดยสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ ยางรุ่นนี้มีขนาด 235/55R20Y XL (คู่หน้า) และ 285/45R20Y XL (คู่หลัง) พร้อมสัญลักษณ์ “NE0” บนแก้มยาง
การได้รับเลือกเป็นซัพพลายเออร์ยางรถยนต์ (OE) สำหรับ Porsche Macan ในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ฮันกุก ไทร์ ที่มีต่อกลุ่มตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียมมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่เข้าสู่ตลาด OE สำหรับรถพรีเมียมในตอนต้นของช่วงปี 2540 บริษัทได้ขยายฐานตลาดอย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำอย่าง BMW, Mercedes-Benz, Audi และ Porsche ฮันกุก ไทร์ ได้เริ่มเข้าสู่ตลาด OE สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกกับ Tesla Model 3 และแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำทั่วโลกกว่า 10 แบรนด์
สำหรับประเทศไทย ยางรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง iON และยางรุ่น Ventus S1 evo3 ev ของ ฮันกุก ไทร์ ถูกออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) หรือรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) สามารถรองรับสมรรถนะเฉพาะของรถยนต์ไฟฟ้า เช่น น้ำหนักแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น แรงบิดขณะออกตัว รวมถึงเสียงรบกวนที่น้อยลง
ยางรุ่นดังกล่าวยังเข้ากับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น BYD, Volvo, Deepal, MG, GWM รวมถึงรถระดับพรีเมียมอย่าง Tesla, Porsche, BMW, Audi, Mercedes-Benz และรุ่นอื่นมากมาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ ฮันกุก ไทร์ เข้ากับทุกความต้องการของรถยนต์ทั้งในตลาดทั่วไปและกลุ่มสมรรถนะสูงตอบสนองการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
สำหรับรายละเอียดและอัพเดทเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลของ ฮันกุก ไทร์ ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://www.hankooktire.com/th และ Facebook: @hankooktire.thailand