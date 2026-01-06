ธนบุรีนอยสเตินเปิดวิสัยทัศน์ “จีลี่” ตั้งเป้าเปิดรถใหม่ทุกปี เร่งขยายโชว์รูม–ศูนย์บริการ 65 แห่ง

บริษัท ธนบุรีนอยสเติน จำกัด ในเครือกลุ่มธนบุรี ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ จีลี่ (GEELY) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จัดงาน Investor Forum เปิดแผนธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานในระยะยาว โดยมุ่งขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผ่านการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง และการขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ภายในงาน ผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายหลักของบริษัท ทั้งฝ่ายขายและพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การตลาด และบริการหลังการขาย ได้นำเสนอแผนงานสำคัญต่อกลุ่มนักลงทุนและผู้ประกอบการ โดยระบุว่า GEELY จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างน้อยปีละ 1 รุ่น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอีวี
ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนขยายโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครบ 65 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และยกระดับมาตรฐานการให้บริการหลังการขาย รวมถึงการเปิดโชว์รูมเรือธง (Flagship Showroom) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านภาพลักษณ์แบรนด์และประสบการณ์ลูกค้า
นายณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรีนอยสเติน จำกัด กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของ GEELY ในประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทพร้อมสนับสนุนพันธมิตรทั้งด้านเงินลงทุน องค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาว
ปัจจุบัน GEELY ทำตลาดในประเทศไทยด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่นหลัก ได้แก่ GEELY EX5 รถเอสยูวีไฟฟ้า และ GEELY EX2 รถซิตี้คาร์ไฟฟ้า โดย GEELY EX5 รุ่น PRO มียอดจำหน่ายหมดสต๊อก และได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้านครหลวงให้นำไปใช้งานในภารกิจของหน่วยงาน
ส่วน GEELY EX2 ซึ่งเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 43 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มียอดจองรวม 4,016 คันทั่วประเทศในช่วงจัดงาน สะท้อนการตอบรับของตลาดต่อรถยนต์ไฟฟ้าระดับเริ่มต้น และความเชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภคและหน่วยงานภาครัฐต่อแบรนด์ GEELY ในประเทศไทย