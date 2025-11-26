โตโยต้าเคียงข้างภาคใต้ มอบตรวจเช็กรถฟรี–ส่วนลดอะไหล่ พร้อมคาราวานช่วยน้ำท่วม 1,500 ชุด

โตโยต้าและเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศส่งกำลังใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เปิดบริการตรวจเช็กรถฟรี 30 รายการ มอบส่วนลดอะไหล่สูงสุด 50% พร้อมจัดคาราวานถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่.
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลานี้ได้อย่างปลอดภัย
โตโยต้าให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของทุกท่าน จึงขอให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวเป็นลำดับแรก และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ลูกค้าสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็กและดูแลสภาพรถได้ตามความเหมาะสม
เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษารถยนต์ โตโยต้าขอมอบบริการตรวจเช็กสภาพรถฟรี พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษ ดังนี้
1. บริการตรวจเช็กสภาพรถฟรี 30 รายการ สำหรับรถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568)
2. ส่วนลด 30% สำหรับอะไหล่งานซ่อมทั่วไปและเคมีภัณฑ์ (สำหรับยาง อุปกรณ์ตกแต่ง และแบตเตอรีไฮบริด สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://aftersales.toyota.co.th/promotion/2025flood )
3. ส่วนลด 50% สำหรับอะไหล่กลุ่มพรมปูพื้นและพรมซับเสียงรถยนต์
สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัย TOYOTA CARE และ TOYOTA CARE PHYD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยชั้นนำทั้ง 7 แห่ง สามารถนำรถเข้ารับบริการซ่อมเคลมประกันได้ที่ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโตโยต้าทุกแห่งทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รวมทั้งพันธมิตร และภาคีเครือข่าย จัดส่ง ขบวนคาราวานเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1,500 ชุด มูลค่ากว่า 800,000 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนในเบื้องต้น และมีแผนสนับสนุนอุปกรณ์ฟื้นฟูเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เป็นมูลค่าอีกกว่า 500,000 บาทภายหลังจากสถานการณ์ระดับน้ำเริ่มคลี่คลาย
โตโยต้าขออยู่เคียงข้างพี่น้องชาวไทยในทุกสถานการณ์ และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกท่านกลับมาใช้รถได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง