ส่งท้ายฤดูกาล Toyota Gazoo Racing Thailand 2025 สนามที่ 5 จ.เชียงใหม่

นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดงานในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ โดยมี ปังปอนด์-อัครวุฒิ ป๊ายปาย โอริโอ้ มิย่า-ทองเจือ พร้อมเหล่านักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์คนดังร่วมงานคับคั่ง
นายณัทธร ศรีนิเวศน์ กล่าวเปิดการแข่งขันว่า “ขอขอบคุณทางจังหวัด หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น ห้างร้าน รวมทั้ง พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในปีนี้ โตโยต้าได้ดำเนินกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 18 ที่เราได้มาจัดที่เชียงใหม่ โดยสนามเชียงใหม่ เป็นสนามที่ 5 ของการแข่งขันนี้ที่ท้าให้ท่านร่วมพิสูจน์สมรรถนะ ความทนทาน และสนุกสนาน ไปกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “One Make Race” หลากหลายรุ่น อาทิ “ยาริส” / “ยาริส เอทีฟ” / “โคโรลล่า อัลติส จีอาร์สปอร์ต” และ “ไฮลักซ์ รีโว่”
นอกจากนั้น ท่านจะได้เห็นความมุ่งมั่น สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน กับ ATIV และ Yaris Carbon Neutral Fuel ที่ร่วมแข่งขันในสนามนี้ และท่านสามารถรับชมรถรุ่นใหม่ ล่าสุด Hilux Travo และ bZ4X ได้ภายในงาน เป็นครั้งแรก ที่เชียงใหม่ ตลอดจนพบข้อเสนอสุดพิเศษ ภายในบูธผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า
นอกจากการแข่งขันรถยนต์ ภายในงานTOYOTA GAZOO Racing Thailandยังมีกิจกรรมสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตอีกมากมายตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำ อาทิ การแสดงชุดพิเศษ ดินแดนแห่งน้ำพระทัยและความภักดี เพื่อร่วมน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนักเรียนจากโครงการในพระราชดำริร่วมการแสดงพร้อมกับการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงเยาวชนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างงดงาม
นอกจากนี้ ยังได้ชมรถรุ่นใหม่ล่าสุดHilux Travo และbZ4Xได้ภายในงาน เป็นครั้งแรก ที่เชียงใหม่พร้อมด้วยกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่เตรียมไว้ ทั้งพูดคุยใกล้ชิดกับนักแข่งTOYOTA Racing Star Team-ปังปอนด์ -อัครวุฒิ,ป๊ายปาย โอริโอ้, มิย่า ทองเจือ / คุยเรื่องรถแต่งและชมรถSupra Top Secret GT300คันจริง กับ เบียร์ ใบหยก / ชมไนท์โชว์สุดตระการตากับGR PERFORMANCE SHOWการแสดงของรถตระกูล GR และ GR TRIPLE DRIFT SHOWการโชว์ดริฟต์โดยนักขับมืออาชีพ เป้ และปอนด์ Drive to Driftร่วมด้วย พีท ทองเจือ
ก่อนปิดท้ายกับมินิคอนเสิร์ตจาก แอลลี่- ซานิ- ป๊อป ปองกูล และ โอ๊ต ปราโมทย์พร้อมกิจกรรมจากบูธต่างๆ และโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในเชียงใหม่ ช้อปของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากTOYOTA GAZOO RacingGR Collectionและสินค้าแต่งรถอีกมากมาย