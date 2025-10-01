แจกเงินทั้งด้อม! “ป๊ายปาย” ขนลุก ฝันถึงพ่อผู้จากไป อายุ 77 ปี ไม่คิดว่าจะให้โชคทุกคน

เลขท้าย 2 ตัวลอตเตอรี่ งวดวันที่ 1 ต.ค. 68 ออกเลข 77 ทำเอาเอฟซี “ป๊ายปาย โอริโอ้” ฉัตรนภา เขียวขำ ถึงกับฮือฮา เพราะตรงเผงกับเลขอายุ “คุณพ่อเชษฐชัย คูเอกชัย” พ่อผู้จากไปของป๊ายปาย งานนี้ป๊ายปายได้โพสต์ภาพรดน้ำศพคุณพ่อ พร้อมเขียนข้อความว่า “ขอบคุณครับป๊า อายุ ๗๗ ปี 🕊️🤍”
นอกจากนี้ได้เมนต์ใต้โพสต์ว่า “ว่าแล้ว นอนฝันถึงป๊า แต่ไม่ได้ซื้อเลย ตื่นสาย🙏🤍 ขนลุกก บอกขอเงินหน่อย ไม่คิดว่าจะแจกทุกคนยกเว้นปาย 🥺🤣”
ขณะที่ “เบลล์” ภรรยา “ก้อง ห้วยไร่” เผยว่า “ขนลุก พี่ไปเห็นคลิปแกเขียนอายุป๊า ทั้งปีไม่เคยซื้อหวย ก็เลยลองซื้อ สรุปถูก ขนลุก” รวมทั้งเอฟซีที่ต่างขอบคุณพ่อของป๊ายปายที่ให้โชค บอกแจกเงินทั้งด้อม