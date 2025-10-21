xs
เปิดตัวโบรกเกอร์ประกันวินาศภัยน้องใหม่แคทอินชัวรันซ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเร็วๆนี้ คุณจันจิรา ชัยปัทมานนท์ กรรมการผู้จัดการและเป็นเจ้าของบริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ในจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะกรรมการผู้จัดการ “บริษัท แคทอินชัวรันซ์โบรกเกอร์ จำกัด” ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ทะเบียนเลขที่ ว.000/2568

โดยมีนโยบายของการดำเนินธุรกิจเน้นด้านบริการที่ดีเลิศ มุ่งมั่นความมั่นคง ยึดปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โดยในโอกาสนี้ คุณชัยกฤต ชินวรารักษ์ กรรมการบริษัทอาณาจักรโบรกเกอร์ประกันภัย จำกัด และคุณทัชชกร เตชะปฐมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทแม็ก โอเคร จำกัด มาร่วมแสดงความยินดี


