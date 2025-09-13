“Toyota Gazoo Racing Thailand 2025 สนาม 3-4 บุรีรัมย์ ระเบิดความมันส์เต็มพิกัด

บุรีรัมย์ – การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2025 เดินทางมาถึงสนามที่ 3 และ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กันยายน ที่ผ่านมา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้างฯ และผู้สนับสนุน ร่วมเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
นายศุภกร เปิดเผยว่า โตโยต้าได้จัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่สนามช้างฯ อย่างต่อเนื่องมากว่า 11 ปี โดยปีนี้มีการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “One Make Race” หลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Yaris, Yaris ATIV, Corolla Altis GR Sport และ Hilux Revo รวมทั้งยังมีรถแข่ง ATIV และ Yaris Carbon Neutral Fuel ที่สะท้อนความมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน มีรถลงแข่งรวมกว่า 63 คัน
การแข่งขันเต็มไปด้วยความเร้าใจ โดยมีนักแข่งจาก Toyota Racing Star Team อย่าง “ป๊ายปาย โอริโอ้” และ “ปังปอนด์ อัครวุฒิ” ลงสนามสร้างสีสัน โดยใช้รถแข่งพลังงานทางเลือก Carbon Neutral Fuel ซึ่งเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมอเตอร์สปอร์ตได้อย่างล้นหลาม
นอกจากศึกทางเรียบแล้ว ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์คือ Hilux REVO Racing Mania 2025 สนามที่ 2 การแข่งขัน Drag Racing รถกระบะ “ไฮลักซ์ รีโว่” จากอู่ชื่อดังทั่วประเทศกว่า 88 คัน ประชันความเร็ว ณ Buriram United Dragster Track พร้อมกิจกรรมพิเศษ “Drag Hot Lab” ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้นั่งรถแข่งกับทีมดารานักขับชื่อดัง
บรรยากาศงานยังคึกคักด้วยโซนกิจกรรม เช่น Toyota Car Club (E-San Car Meet) การรวมตัวรถแต่งกว่า 130 คัน การประกวดตกแต่งรถ Hilux Revo รวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัว อาทิ การแข่งขันจักรยาน Balance Bike สำหรับน้อง ๆ อายุ 3-5 ปี
ทั้งนี้ โตโยต้ามั่นใจว่าการจัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตในบุรีรัมย์ ไม่เพียงสร้างความสนุกเร้าใจ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถและแฟนความเร็วทั่วประเทศ