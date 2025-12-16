Ford ยุติกระบะไฟฟ้า F-150 Lightning เปลี่ยนเป็นไฮบริด EREV แทน

Ford ประกาศเตรียมยุติการผลิตกระบะไฟฟ้า F-150 Lightning ภายในสิ้นปีนี้ พร้อมหันไปพัฒนา F-150 Lightning EREV ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน เสริมด้วยเครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟ ระยะทางขับขี่ต่อเนื่องมากกว่า 700 ไมล์ หรือไม่ต่ำกว่า 1,127 กม.
ดูเหมือนว่าอนาคตตลาดปิกอัพไฟฟ้าขนาด Full-size ในสหรัฐอเมริกาจะไม่สดใสเท่าไหร่นัก หลังจากที่ฟอร์ดเปิดตัว F-150 Lightning ขุมพลังไฟฟ้า 100% ไปเมื่อปี 2564 หรือไม่ถึง 5 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดฟอร์ดประกาศเตรียมยุติการผลิตกระบะไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว พร้อมเบนทิศทางเข้าหาเทคโนโลยีไฮบริดแบบ EREV หรือ Extended Range Electric Vehicle แทน
ฟอร์ดระบุว่า F-150 Lightning EREV เจเนอเรชันใหม่ จะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% จึงสามารถตอบสนองได้แบบเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆ แต่เสริมด้วยเครื่องยนต์สันดาปเพื่อใช้เป็นเครื่องปั่นไฟ ไม่จำเป็นต้องหยุดแวะชาร์จไฟเมื่อจำเป็นต้องขับขี่หรือลากจูงทางไกล โดยระบุว่าสามารถขับขี่ต่อเนื่องไกลกว่า 700 ไมล์ หรือไม่ต่ำกว่า 1,127 กม.
นอกจากนี้ F-150 Lightning EREV ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอกเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย ทั้งไซต์ทำงานหรือแคมป์พักผ่อน รวมถึงป้อนไฟไปยังตัวบ้านหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับได้อีกด้วย
ฟอร์ดระบุด้วยว่า F-150 Lightning EREV ใหม่ จะยังคงตอบสนองความต้องการของลูกค้ากระบะ Lightning ได้เช่นเดิม ทั้งพละกำลังและการตอบสนองแบบรถยนต์ไฟฟ้า แต่เพิ่มเติมด้วยเครื่องยนต์สันดาปที่เพิ่มประสิทธิภาพการลางจูงระยะไกล และช่วยให้การเดินทางข้ามรัฐเป็นไปอย่างสะดวกสบาย
ทั้งนี้ F-150 Lightning EREV จะถูกผลิตที่โรงงาน Rouge Electric Vehicle Center เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่กำหนดการเปิดตัวจะถูกประกาศอีกครั้งภายหลัง