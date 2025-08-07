ไทยจัดการประชุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่อาเซียน ครั้งที่3 พร้อมเปิดตัวเครือข่ายความปลอดภัยแบตฯอาเซียน

สมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย
เจ้าภาพหลัก จัดงานประชุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่อาเซียน(ABTC)ครั้งที่ 3 ที่ภูเก็ต เตรียมจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยแบตเตอรี่อาเซียน
การประชุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่อาเซียน (ABTC) ครั้งที่ 3 ที่รวบรวมบรรดานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทาย ตลอดจนกำหนดทิศทางอนาคตของพลังงานในอาเซียน โดยปีนี้ประเทศไทยโดยสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) รับเป็นเจ้าภาพหลัก โดยงานจะจัดขึ้นที่โรงแรมทราย ลากูน่า จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27- 29 สิงหาคม 2568
งานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย ร่วมกับองค์กรด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำในอาเซียน กลุ่มความร่วมมือด้านแบตเตอรี่แห่งสิงคโปร์ (SBC: Singapore Battery Consortium) องค์การนาโนมาเลเซีย (NMB: NanoMalaysia) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งฟิลิปปินส์ (eVAP: Electric Vehicle Association of Philippines) สถาบันวิจัยแบตเตอรี่แห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย (NBRI: National Battery Research Institute) และ ศูนย์เทคโนโลยีด้านการขนส่งอย่างยั่งยืนแห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย (NCSTT: National Center for Sustainable Transport Technology)
โดยในปีนี้เป็นการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่อนาคตของแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัย มีความยั่งยืน และพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม เพื่อสร้างชุมชนความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมในอาเซียนสำหรับการเติบโตในอนาคต
หนึ่งในไฮไลต์ที่สำคัญของงาน คือ การจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยแบตเตอรี่อาเซียน (ASEAN Battery Safety Network – ABSN) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ASEAN Committee on Science, Technology, and Innovation, COSTI) และสมาชิกประเทศอาเซียน โดย ABSN จะเป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) ส่งเสริมการใช้งานแบตเตอรี่อย่างปลอดภัยในประเทศสมาชิก และเสริมสร้างบทบาทของภูมิภาคในห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่โลก ผ่านการปรับปรุงแนวทางและความก้าวหน้าในด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่
ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและนายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) เจ้าภาพหลักในการจัดงานกล่าวว่า งานประชุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่อาเซียนในปีนี้ หรือ ABTC 2025 ถือเป็นก้าวสำคัญของอาเซียนในด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อผลักดันนวัตกรรม ความปลอดภัย และความยั่งยืนในเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการสร้างรากฐานเศรษฐกิจการเก็บพลังงานที่มีเสถียรภาพสูง และความมุ่งหวังของอาเซียนในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและสร้างระบบพลังงานที่แข็งแกร่ง
ดร.ซิง ยาง เชียม ผู้อำนวยการด้านเทคนิค กลุ่มความร่วมมือด้านแบตเตอรี่แห่งสิงคโปร์ (SBC) และตัวแทนเครือข่ายความปลอดภัยแบตเตอรี่อาเซียน (ABSN) กล่าวว่า การก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยแบตเตอรี่อาเซียน นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในความร่วมกันของสมาคมต่าง ๆ ในการรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในภูมิภาคนี้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ และความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ เป็นรากฐานสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับประเทศสมาชิก
งานในครั้งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกด้านการกักเก็บพลังงานที่มีชื่อเสียง อาทิ ศาสตราจารย์ สแตนลีย์ วิตติงแฮม ผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาเคมี (ปี 2562) จากการพัฒนาวัสดุสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการอภิปรายเชิงลึกที่น่าสนใจ เช่น นโยบายด้านแบตเตอรี่ เศรษฐกิจหมุนเวียน การกักเก็บพลังงานในระดับโครงข่ายไฟฟ้า การสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ การจัดหาเงินทุนในการพัฒนาโครงการ รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ พร้อมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายประเทศ