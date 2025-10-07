ไฟไหม้ Avatr 06 ไมล์เพิ่งพัน คาดต้นเพลิงจากความร้อนสะสมในห้องโดยสาร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา สื่อท้องถิ่น Sanxiang Daily รายงานเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า Avatr 06 ที่จอดอยู่ในหมู่บ้านตงปี้ เมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่จากความร่วมมือระหว่าง Changan Automobile, Huawei และ CATL
ภาพถ่ายจากจุดเกิดเหตุเผยให้เห็นเปลวไฟลุกโชนและควันหนาทึบจากตัวรถ โดยเพลิงได้ลุกลามไปยังรถคันอื่นบริเวณใกล้เคียงรวม 7 คัน ทั้ง Audi, BMW, Mazda และ Aion โชคดีไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เจ้าของรถให้ข้อมูลกับสื่อว่า เธอเพิ่งรับรถ Avatr 06 คันนี้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2025 และใช้งานมาเพียงเดือนครึ่ง ระยะทางรวมเพียง 1,066 กิโลเมตร ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้
จากข้อมูลในแอปพลิเคชันของ Avatr เจ้าของรถระบุว่า อุณหภูมิภายในห้องโดยสารขึ้นสูงถึง 76.4 องศาเซลเซียส ก่อนจะเริ่มมีควันออกมาจากบริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเพลิงไหม้
แม้ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก Avatr, Changan หรือ CATL แต่สื่อจีนรายงานว่า เจ้าของรถได้ติดตั้งของตกแต่งจำนวนมากบริเวณคอนโซลกลาง ซึ่งอาจสะท้อนหรือรวมแสงแดดไปยังเบาะที่นั่งด้านหน้า จนเกิดความร้อนสะสมและลุกไหม้ขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งสมมติฐานว่าเพลิงอาจเกิดจาก ขวดน้ำหอมหรืออุปกรณ์ปรับอากาศภายในรถเกิดการระเบิดจากความร้อน
Avatr 06 เพิ่งเปิดตัวในตลาดจีนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2025 เหตุการณ์นี้นับเป็น “ไฟไหม้ครั้งแรก” ของรุ่นดังกล่าว โดย Avatr 06 ใช้แบตเตอรี่ Shenxing LFP จาก CATL ความจุ 72.88 kWh พร้อมระบบไฟแรงดันสูง 800V และระบบป้องกันกระแสเกิน
ขณะที่รุ่น EREV (Extended Range Electric Vehicle) ใช้แบตเตอรี่ Freevoy LFP ขนาด 31.7 kWh และ 45.06 kWh ตามลำดับ ซึ่งจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่เป็นต้นเหตุของไฟไหม้
