SOLARGARD ผงาด เปิดอาณาจักรดูแลรถครบวงจรหนึ่งเดียวในไทย

SOLARGARD เดินหน้าขยายบทบาทจาก “ผู้นำด้านฟิล์มกรองแสง” สู่ผู้ให้บริการโซลูชันการปกป้องและดูแลรถยนต์ครบวงจรหนึ่งเดียวในประเทศไทย ด้วยการรวบรวมสุดยอดแบรนด์ระดับโลกที่ผ่านมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับบริการสำหรับคนรักรถให้สัมผัสคุณภาพระดับโชว์รูมพรีเมียมในจุดเดียวจบ
คุณัชญ์ เลิศรัตนานนท์ กรรมการผู้จัดการ โซล่าการ์ด คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์ม SOLARGARD มีการคัดสรรครบทุกประเภท ทั้งฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มอาคาร ฟิล์มเรือ ฟิล์มนิรภัย ฟิล์มตกแต่งภายใน และฟิล์มกันรอยทั้งแบบใสและด้าน โดยได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจาก Saint-Gobain ยักษ์ใหญ่ด้านวัสดุระดับโลก โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการกันความร้อน (TSER) สูง ความทนทาน ความคมชัด และความสวยงามที่ยกระดับการใช้งานเหนือกว่าฟิล์มทั่วไปอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ SOLARGARD ยังเสริมความแข็งแกร่งด้วย 7 แบรนด์ระดับโลกที่ตอบโจทย์การดูแลรถแบบครบวงจร ได้แก่
• Koch-Chemie — น้ำยาดูแลรถระดับโรงงานประกอบรถพรีเมียมจากเยอรมนี
ใช้งานจริงในโรงงานรถหรูชั้นนำ เช่น Mercedes-Benz, BMW, Audi และ Volkswagen ครอบคลุมตั้งแต่การล้าง การเตรียมผิว การขัด ไปจนถึงการเคลือบแก้วระดับโปรเฟสชันแนล
• Colourlock — ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังระดับโลกจากเยอรมนี
แบรนด์ซ่อม ฟื้นฟู และดูแลเบาะหนังที่ได้รับการรับรอง OEM Certified พร้อมโซลูชันสำหรับรถพรีเมียม เฟอร์นิเจอร์ และงานหนังเกรดสูง
• Scangrip — มาตรฐานไฟส่องงาน Detailing ระดับโลกจากเดนมาร์ก
ให้ความคมชัดของแสงและสีที่แม่นยำ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นรายละเอียดทุกจุดอย่างชัดเจน
• FLEX — เครื่องขัดระดับตำนานจากเยอรมนี
ขึ้นชื่อด้านความนิ่ง ความทน และความแม่นยำที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็น “ที่สุดตลอดกาล”
• StareX — นวัตกรรมเคลือบเบาะหนังและผ้าจากญี่ปุ่น
ให้การปกป้องขั้นสูง ปลอดภัยสำหรับเด็กและสัตว์เลี้ยง เหมาะสำหรับครอบครัวยุคใหม่
• It’s Win — ผ้าไมโครไฟเบอร์จากเกาหลี
ซึมซับดี ไม่ทิ้งคราบ ไม่เกิดรอย ออกแบบสำหรับงาน Detailing โดยเฉพาะ
• BigBoi — เครื่องเป่า ปั๊มน้ำ และเครื่องดูดฝุ่นระดับพรีเมียมจากออสเตรีย
ตอบโจทย์งานคาร์แคร์หนักๆ ด้วยพลังแรง ทนทาน และคุณภาพระดับมืออาชีพ
ความสำเร็จของ SOLARGARD ในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการที่จริงใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมี Saint-Gobain บริษัทแม่ที่มีประสบการณ์กว่า 360 ปีใน 76 ประเทศสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของโลก